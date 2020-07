CORONAVIRUS | Ludovic Orban cere mobilizare generală din partea tuturor instituțiilor: ”Există semnificative nerespectări ale regulilor” / Ce măsuri propune premierul în cazul cluburilor, teraselor și benzinăriilor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a cerut mobilizare generală din partea tuturor instituțiilor implicate în luptaa împotriva epidemiei de coronavirus și a celor cu atribuții de control pentru a se asigura că regulile impuse de autorități sunt respectate. Șeful Guvernului a făcut acest apel sâmbătă dimineață, în cadrul unei videoconferințe cu prefecții și șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne. La ședință a participat și șeful MAI, Marcel Vela.

Traian Băsescu A ANUNȚAT când se va decreta STARE DE URGENȚĂ, ÎN ROMÂNIA

”Să luptăm cu toate armele legale pe care le avem la dispoziție pentru apărarea sănătății și vieții oamenilor. Scopul acestei întâlniri este acela de a suna mobilizare generală din partea instituțiilor statului care au atribuții în lupta împotriva epidemiei, acelor instituții care au atribuții de control pentru a determina o amplificare la limita maximă posibilă a acțiunilor de control, pentru a asigura respectarea regulilor de protecție a sănătății oamenilor.

Am văzut că în ultima perioadă există semnificative nerespectări ale regulilor instituite de autorități, de specialiști, iar această creștere a numărului de încălcări ale regulilor stabilite riscă să afecteze și sănătatea și viața cetățenilor corecți, care respectă legea și care sunt puși în pericol din cauza faptului că o minoritate, poate și indusă în eroare de o campanie mizerabilă care este derulată de o bună bucată de vreme, refuză să respecte regulile.

Scopul principal al acestei ședințe este acela de a îmbunătăți coordonarea între instituții și de a crește eficiența măsurilor pe care le luăm și ale acțiunilor de control pe care le organizăm”, a declarat Ludovic Orban.

Atrăgând atenția asupra faptului că în acest moment, are loc o încălcare gravă a regulilor, șeful Guvernului s-a referit mai ales la acele zone frecventate de foarte multe persoane. Este vorba despre zona litoralului și stațiunile de munte, dar și despre terase, benzinării și cluburile de noapte.

Astfel, una dintre măsurile propuse de premier se referă la închiderea cluburilor după ora 22.00 sau 23.00, în contextul în care aceste localuri sunt extrem de aglomerate și, de cele mai multe ori acolo nu sunt respectate regulile de protecție sanitară și distanțare fizică. O încălcare a regulilor are loc și în multe benzinării, a mai atras atenșia Ludovic Orban, precizând că acest lucru se întâmplă mai ales în benzinăriile aflate în drum spre stațiunile turistice.

”Sunt foarte multe terase unde nu se respectă regulile, unde nici măcar personalul angajat nu respectă regulile, iar patronilor nici măcar nu le trece prin cap să facă cel mai mic demers pentru respectarea regulilor. Să știți că și în benzinării avem probleme, în special în benzinăriile de pe drumuri care duc spre destinații de vacanță și asta nu v-o spun din auzite, v-o spun din experiența proprie. Oamenii aliementează și dacă n-au mască sunt lăsați, evident, să plătească. Asta nu este acceptabil, iar benzinăriile trebuie să găsească soluții în așa fel încât și cei care nu au mască să aibă posibilitatea de a-și achiziționa o mască înainte să intre în spațiu închis. Nu mai vorbesc de alte activități în benzinării, unde se stă la coadă și dacă ai pe cineva fără mască riscă să infecteze foarte mulți oameni.

În cluburi avem din nou probleme. Sunt unele cluburi care nu respectă nicio regulă, părerea mea este că ar trebui închise și aici va trebui să ne gândim foarte bine dacă nu luăm noi niște măsuri, care au fost luate și în alte țări, ca după ora 22.00 sau 23.00 să se închidă aceste tipuri de activități”, a mai spus Ludovic Orban.

Aceste discuții au loc în contextul în care România se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de cazuri de coronavirus. Joi a fost atins cel mai mare număr zilnic de noi îmbolnăviri de la începutul epidemiei în țara noastră – 614.

Iar vineri, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 592 de noi cazuri de COVID-19. Astfel, bilanțul total al cazurilor de coronavirus în țara noastră ajunge la 31.381. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.812 au fost externate, dintre care 21.129 de pacienți vindecați și 1.683 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. În ceea ce privește bilanțul deceselor, autoritățile române anunță că acesta a ajuns la 1.847, ultimele 13 voctime fiind înregistrate în intervalul 9 iulie, ora 10.00 – 10 iulie, ora 10.00.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.