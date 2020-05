CORONAVIRUS | Ludovic Orban: De la 1 iunie, ridicăm restricțiile în domeniile în care riscul epidemiologic este mic (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat joi că noile măsuri de relaxare a restricțiilor, care vor intra în vigoare începând din data de 1 iunie, au fost luate în domeniile în care, potrivit specialiștilor, există cele mai mici riscuri de răspândire a noului coronavirus. Potrivit unui anunț al președintelui Klaus Iohannis, din 1 iunie se vor redeschide terasele, plajele, vor fi reluate competițiile sportive și spectacolele în aer liber, iar românii nu vor mai avea nevoie de declarațiile pe propria răspundere pentru a-și justifica deplasările între localități.

”Împreună cu președintele Klaus Iohannis, cu echipa din Guvern și cu specialiștii am luat deciziile privitoare la măsurile de relaxare care se vor pune în practică de la data de 1 iunie. Una dintre cele mai importante măsuri este cea de eliminare a declarației pe propria răspundere pentru părăsirea localității. Acest lucru, practic, va permite deplasările în afara localității fără să existe teama oamenilor că trebuie să completeze această declarație. Sunt și alte măsuri, ca deschiderea teraselor, posibilitatea de organizare de spectacole în aer liber, de organziarea de competiții sportive tot în aer liber. Practic, ridicăm restricțiile în domeniile în care riscul epidemiologic este mic și unde riscul de infectare a oamenilor care participă la diferite activități este relativ mic”, a explicat Ludovic Orban.

Referitor la faptul că românii vor putea merge la plajă de la începutul lunii iunie, șeful Guvernului a declarat că acest lucru se va face cu respectarea unor reguli de siguranță sanitară și distanțare socială.

”În privința plajelor, în mod evident, plajele vor fi deschise, dar vor trebui respectate niște reguli: distanțarea între șezlonguri, spațiile comune aferente plajelor vor trebui organizate. Va trebui ca până la data de 1 iunie Ministerul Mediului, care administrează plajele, Ministerul Internelor, care trebuie să asigure implementarea măsurilor, și Ministerul Sănătății să emită un ordin comun privind regulile de protecție sanitară”, a mai precizat prim-ministrul.

Totodată, Ludovic Orban a spus că până la jumătatea lunii iunie va fi menținută regula potrivit căreia romînii care se întorc din străinătate, mdin țări grav afectate de pandemia de coronavirus, trebuie să rămână în izolare la domiciliu timp de 14 zile.

”Până la data de 15 iunie, toți cei care se întorc din țări care sunt, conform evaluărilor Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), cu un nivel ridicat de răspândire a virusului, trebuie să intre în izolare la domiciliu pentru 14 zile. Carantinarea se va face numai la cerere. Această regulă rămâne până la data de 15 iunie. Sigur că dacă ei pleacă în țări în care nu există un nivel de răspândire care să impună intrarea în izolare la întoarcere, atunci nu trebuie să se izoleze. Și astăzi, de exemplu, din 16.000 de cetățeni care intră în România, din care cetățeni români, probabil, sunt 11.000 - 12.000, doar puțin peste jumătate intră în izolare la domiciliu, pentru că ceilalți vin din destinații pentru care nu este necesară izolarea la domiciliu”, a mai declarat Ludovic Orban.

Potrivit datelor anunțate, joi, de Grupul de Comunicare Strategică, în România, au fost confirmate, până acum, 18.791 de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 197 mai multe față de raportarea transmisă miercuri, la ora 13.00. În acest moment, 182 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă. Bilanțul deceselor, la nivel național, a ajuns la 1.229. În același timp, de la debutul epidemiei, 12.629 de persoane au fost declarate vindecate.

