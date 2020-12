CORONAVIRUS | Ludovic Orban, despre acuzațiile privind scăderea numărului de teste: Îi sfătuiesc pe toți cei care lansează astfel de petarde să se uite la numărul de teste lunar

Premierul Ludovic Orban a vorbit joi seară despre numărul de teste COVID-19 prelucrate în ultimele zile, în contextul în care în s-a putut observa o scădere a testărilor zilnice, iar PSD acuză că această scădere a fost făcută intenționat. ”Îi sfătuiesc pe toți cei care lansează astfel de petarde să se uite la numărul de teste lunar”, a spus Orban, precizând că scăderea este legată de faptul că au existat patru zile libere la rând: sâmbătă, duminică, 30 noiembrie și 1 decembrie.

Cum explică Ludovic Orban scăderea numărului de teste din ultimele zile

„Îi sfătuiesc pe toți cei care lansează astfel de petarde să se uite la numărul de teste lunar. În iunie lunar s-au făcut cam 250.000 de teste, în septembrie s-au făcut peste 400.000 de teste, iar cel mai mare număr de teste s-a făcut în luna noiembrie. De ce au avut posibilitatea să mai lanseze un fake news așa cum au făcut toată campania? Pentru că noi am avut un șir de patru zile libere. De regulă în zilele libere se fac mai puține teste pentrucă și personalul din centrele de testare are nevoie de odihnă. Numărul de persoane care pot face aceste teste este limitat, deși am crescut numărul de centre de testare și personalul implicat. Fiind 30 și 1 zile libere, după alte două zile libere, nu s-au făcut 10.000 de teste cum se fac, de regulă, duminica, s-au făcut cam 15.000 -16.000 de teste, mai puțin decât în zilele normale.Ieri de la 10 până azi la 10 au fost făcute peste 32.000 de teste. Numărul de persoane care au fost diagnosticate pozitiv fiind pe la 7.600”, a declarat premierul, la Digi 24.

Orban, despre evoluția epidemiei de coronavirus: Este clar că am intrat pe un trend descendent

Totodată, Orban a spus că se România se află pe un trend descendent în ceea ce privește rata cazurilor de coronavirus.

”Noi facem analiza numărului de cazuri atât de la o zi la alta, atunci când numărul de teste este comparabil, dar mai ales comparând ziua săptămânii actuale cu ziua echivalentă a săptămânii trecute și tot așa. Facem analize pe mai multe zile. Pe toate aceste analize, este clar că am intrat pe un trend descendent. (...) dacă ne uităm la rata de infectare, cazurile cumulate pe ultimele 14 zile, vedem că în cele mai multe județe, această rată este în scădere”, a mai spus Ludovic Orban.

Grupul de Comunicare Strategică a raportat, joi, 7.661 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național. În ultimele 24 de ore cuprinse în bilanț au fost înregistrate 211 decese în rândul pacienților diagnosticați cu infecție cu SARS-CoV-2 și, potrivit autorităților, în secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internate 1.252 de persoane depistate cu noul coronavirus.