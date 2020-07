CORONAVIRUS | Ludovic Orban: Guvernul nu dorește să reinstituie nicio restricție, dar dacă va fi nevoie, vom lua orice măsură se va impune. Punem pe primul plan sănătatea oamenilor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri că Guvernul nu dorește impunerea unor noi restricții pe fondul creșterii numărului de cazuri de infecater cu noul coronavirus în România. Cu toate acestea, dacă va fi nevoie, autoritățile vor lua toate măsurile necesare pentru a apăra sănătatea populației în contextul epidemiei de coronavirus, a subliniat șeful Guvernului, într-o declarație de presă pe care a susținut-o la Palatul Victoria.

Prim-ministrul a susținut că Executivul nu vrea să adopte noi măsuri restrictive care să afecteze și mai mult economia țării, care are deja de suferit după ce multe sectoare au fost oprite în perioada stării de urgență.

”Guvernul nu dorește să reinstituie nicio restricție, nu dorește să ia nicio măsură care să afecteze negativ economia. Și așa economia românească, și numai cea românească, ci economia țărilor europene și a foarte multor țări partenere ale României a fost afectată grav de această epidemie. Dimpotrivă, am pus la punct un plan economic care are ca scop – bazându-se pe investiții, pe susținerea companiilor și a angajaților – să asigure o revenire cât mai rapidă a economiei la normalitate. Obiectivul nostru este să apărăm și să susținem companiile, să apărăm locurile de muncă ale românilor”, a spus Ludovic Orban.

Cu toate acestea, premierul a subliniat că dacă situația o va impune, se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea sănătății oamenilor.

”Nu ne dorim să luăm nicio măsură care să afecteze negativ viața românilor. Pe de altă parte, dacă va fi nevoie, vom lua orice măsură se va impune, pentru că punem pe primul plan sănătatea și viața românilor”, a adăugat Orban.

O declarație în aceeași notă a fost făcută anterior și de președintele Klaus Iohannis.

Întrebat, la finalul unei vizite la Institutul Cantacuzino, dacă este posibilă reinstituirea stării de urgență pe teritoriul României, având ân vedere înmulțirea numărului de cazuri de COVID-18, șeful statului a precizat: "Eu mă bazez și m-am bazat în toată această perioadă pe ceea ce recomandă specialiștii. Ei trebuie să analizeze evoluția pandemiei și ei trebuie să intervină la politicieni pentru anumite măsuri care se impun de la caz la caz. Este foarte clar că situația în care ne aflăm acum este foarte îngrijorătoare. Sunt în contact și cu guvernanții, și cu specialiștii și deocamdată credem că, împreună cu românii, avem puterea să respectăm normele și să nu trecem în faze mai complicate administrativ, cum ar fi starea de urgență. Dacă situaţia se înrăutăţeşte şi nu găsim altă cale, atunci putem să revenim la măsuri mai restrictive. Dar eu nu îmi doresc acest lucru, nici românii nu cred că își doresc acest lucru. Haideţi să respectăm normele în vigoare".

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 555 de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, acesta fiind cel mai mare număr zilnic de infectări de la debutul epidemiei în România. Numărul total al îmbolnăvirilor, la nivel național, a ajuns la 30.175 , cu 22.284 de persoane care au fost externate, dintre care 20.799 de pacienți vindecați și 1.485 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. În secțiile de terapie intensivă sunt internați, în prezent, 237 de pacienți.

Bilanțul deceselor a ajuns la 1.817, în intervalul 07.07.2020 (10:00) – 08.07.2020 (10:00) fiind înregistrate 18 noi victime.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.147 de teste, numărul total al testelor prelucrate de la începutul pandemiei, în România, fiind de 796.484.

