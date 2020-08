CORONAVIRUS | Ludovic Orban: În cursul acestei săptămâni voi avea întâlniri cu reprezentanții HoReCa. Aștept o evaluare pentru redeschiderea restaurantelor (VIDEO)

Premierul României Ludovic Orban a declarat, luni, că în cursul acestei săptămâni va avea întâlniri cu reprezentanții HoReCa și se va lua o decizie în ceea ce privește redeschiderea restaurantelor în condiții de siguanță în contextul pandemiei de coronavirus.

Primul ministru a afirmat că a solicitat grupului de suport tehnico-științific să analizeze posibilitatea reluării activității în spații închise la restaurante și așteaptă o evaluare în funcție de care se va lua decizia.

”Am solicitat grupului de suport tehnico-științific să analizeze posibilitatea reluării activității în spații închise la restaurante. Aștept o evaluare și în funcție de aceasta vom lua decizia (...) În cursul acestei săptămâni vom lua decizia în ceea ce privește redeschiderea restaurantelor”, a spus Orban.

El a mai menționat că în cursul acestei săptămâni va avea întâlniri cu reprezentanții HoReCa.

