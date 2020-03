Premierul Ludovic Orban a anunțat că obiectul Guvernului este acela ca în România să fie crescută capacitatea de diagnosticare a cazurilor de coronavirus.

”În ce privește capacitatea de diagnosticare, obiectivul nostru e de a-l crește. Pentru a o crește e necesar să creștem numărul de aparate Real Time PCR, cu care se fac testele, să creștem numărul de kituri pentru testare și să creștem numărul de persoane cu expertiza și competența să facă analizele. Suntem în curs de achiziție de Real TIME PCR-uri și kituri necesare pentru analize, pentru instrumentele de recoltare a probelor. Am luat măsuri de utilizare a unor instrumente și din alte domenii – de exemplu de la ANSVSA. Așteptăm la începutul săptămânii viitoare achiziționarea a cel puțin 20 de aparate noi cu câte o mie de kituri fiecare. Aceată capacitate e foarte importată”, a explicat șeful Guvernului.

Totodată, Ludovic Orban a subliniat că o problemă cu care se confruntă țara noastră este legată de specialiștii care pot diagnostica pacienții contaminați cu COVID-19.

”Cea mai importantă limitare e legată de persoanele care au competența de a face analizele și aici vom încerca să avem un număr cât mai mare”, a mai spus Ludovic Orban.

”Procedura de diagnosticare actuală durează destul de mult și limtează numărul de analize care pot fi făcute de un specialist și un aparat. Este o preocupare la nivel internațional. Descoperirea unui sistem de diagnosticare rapidă sau chiar de autotestare ar fi de mare utilitate în limitarea răspândirii virusului”, a mai precizat premierul.

Potrivit datelor comunicate duminică de Grupul de Comunicare Strategică, în acest moment , la nivel național, au fost prelucrate 3.205 teste. Dintre acestea, 3.066 au fost cu rezultat negativ, adică persoanele de la care au fost prelevate mostrele analizate nu sunt infectate cu COVID-19. Testele au fost prelucrate în 6 unități sanitare din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța.

