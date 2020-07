Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă, în cadrul unei vizite la Spitalul Modular pentru pacienții cu COVID-19, construit în curtea Spitalului Universitar de Urgență Elias din București, că dincolo de numărul de paturi de ATI și de aparatura necesară, este nevoie și de personal medical suplimentar pentru ca această unitate să poată trata pacienții cu coronavirus care au venoie de terapie intensivă. Este vorba despre cel puțin patru medici anesteziști și de opt asistenți pe fiecare tură de care este nevoie în aceste moment. De altfel, managerul Spitalului Elias, dr. Mugur Ardelean, a subliniat faptul că este foarte important ca marile spitale de urgență să primească personal medical suplimentar, venit de la unitățile mai puțin încărcate cu pacienți.

Referindu-se la capacitatea Spitalului Modular din curtea Spitalului Elias, unitate ridicată de Asociația Dăruiește Viață, din donații, premierul Ludovic Orban a precizat: „14 paturi sunt pentru tratarea persoanelor aflate în stare gravă, cu ventilatoare, injectomate, monitoare. Alte 14 paturi sunt pentru bolnavii aflați în stadii intermediare, fie spre ventilare, fie după ce au suferit o îmbunătățire a stării de sănătate și, de asemenea, există un număr de 10 paturi pentru persoanele care au simptome și sunt suspecte de infectarea cu COVID-19.

Împreună cu domnul Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), am luat decizia de a aloca rapid toate echipamentele necesare din stocul de rezervă pentru a asigura punerea în funcțiune cât mai rapidă a acestei secții externe, astfel încât de marți dimineață să primească pacienți care necesită tratare la secția de terapie intensivă. De aici mă voi deplasa la Spitalul ”Matei Balș” pentru a stabili și acolo măsurile necesare pentru a putea crește capacitatea de tratare la terapie intensivă. Vom continua strădaniile noastre pentru a crește numărul de paturi cu ventilatoare, astfel încât să nu existe persoane care să nu poată să fie tratate în secțiile de ATI”.

La rândul său, managerul Spitalului Elias, dr. Mugur Ardelean, a explicat că, pentru ca unitatea medicală pe care o conduce să poată face față numărului de internări, este nevoie de personal medical suplimentar.

”Trebuie să fie un efort conjugat al spitalelor din București și din întreaga țară. Este cunoscut faptul că încărcarea cu pacienți a spitalelor nu este egală. Spitalele de urgență, cum este și Spitalul Elias, trebuie să asigure tratamentul urgențelor care li se adresează. Prin urmare, ca să putem face față, atât urgențelor care accesează în mod normal Unitatea de primiri urgențe a spitalului, cât și spitalului modular, trebuie să primim ajutor de resurse umane din partea spitalelor care sunt mai puțin încărcate”, a spus managerul Spitalului Elias.

Concret, este nevoie de mininum patru medici anesteziști și de opt asistenți pe tură, a precizat Ludovic Orban.

”Pe lângă resursa medicală existentă aici, vom apela la voluntari și la detașări. Legea (carantinării și ziolării – n.r.) va intra în vigoare de marți dimineață și vom dispune toate măsurile pentru a asigura personalul medical. (...) Activitatea Spitalului Elias nu va fi afectată, va trata în continuare toate uregențele și nu va reduce posibilitatea de a trata orice pacient care apelează aici. Asta (Spitalul Modular – n.r.) va funcționa ca o secție separată, ca o secție externă, care nu va afecta funcționarea normală a spitalului pentru celelalte boli”, a mai spus Ludovic Orban.

În ceea ce privește declarațiile primarului general Gabriela Firea, conform căreia, în spitalele din subordinea Primăriei Capitalei mai sunt disponibile locuri în secțiile de terapie intensivă, afirmații care le contrazic pe cele ale lui Raed Arafat care a spus, vineri seară, că secțiile ATI din București, unde sunt tratați pacienți cu COVID-19, sunt pline, premierul Ludovic Orban a precizat: ”Aș prefera să nu intru într-o polemică. Există două tipuri de spitale: de urgență, care sunt în subordinea Ministerului Sănătății, și spitale care sunt în subordinea Primăriei Capitalei. Sunt spitale dintre acestea care sunt dedicate pacienților cu COVID. (...) În ceea ce privește locurile la terapie intensivă care sunt în spitalele care sunt dedicate tratării persoanelor cu COVID, există o limită de care ne-am apropiat. Sigur că se poate crește numărul de locuri. Din punctul meu de vedere, obiectivul nostru este acela de a crește capacitatea de tratare pentru persoanele cu COVID-19”.

