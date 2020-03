CORONAVIRUS | Ludovic Orban: Poveştile că mergem din uşă în uşă să facem teste nu sunt serioase (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, în debutul ședinței de Guvern, că ”poveştile că mergem din uşă în uşă să facem teste nu sunt serioase”, refeindu-se la declarațiile fostului ministru al Sănătății, Victor Costache, potrivit cărora toți bucureștenii ar urma să fie testați pentru infecția cu COVID-19.

"Am văzut că circulă o mulțime de povești pe piață. La ora actuală, în România există o procedură de testare în care sunt stabilite prioritățile de testare. La ora actuală, testarea nu se poate face decât cu aceste aparate de tip Real Time PCR, pentru că doar acest mod de testare asigură o precizie de 100%. (...) Noi respectăm cu stricteţe procedura adoptată de INPS, care este de fapt şi o recomandare a Comisiei Europene.

Poveştile că mergem din uşă în uşă să facem teste nu sunt serioase şi aş vrea să accentuez acest lucru. Noi aplicăm clar procedurile care sunt validate şi au la bază argumentaţii tehnice şi ştiinţifice. Obiectivul nostru este să creştem capacitatea de testare", a declarat Ludovic Orban.

În acest context, secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, a vorbit despre situația aparatelor de tip Real Time PCR din România.

”Sunt zece PCR noi, donație de la Crucea Roșie. În cursul ultimelor două zile au mai fost evaluate un număr mare de centre care dețin PCR. Numai astăzi au fost trimise spre aprobarea unui grup de experți un număr de 8. Ieri au fost aprobate un număr de 8 centre, au un aviz tehnic de biosecuritate și juridic. Urmează a fi incluse în lista la sfârșitul zilei de astăzi, cel târziu mâine”, a declarat secretarul de stat.

”Este absolut necesar ca întreaga activitate de distribuire a kit-urilor de testare să o facă Ministerul Sănătății în urma achiziționării tuturor kit-urilor de testare. Vă rog să aveți grijă și privitor la recoltoare. Și aici trebuie să asigurați tot necesarul astfel încât să putem să creștem capacitatea de testare”, a mai spus Ludovic Orban.

