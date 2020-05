CORONAVIRUS | Ludovic Orban: România nu a fost pregătită pentru a se confrunta cu COVID-19. Nu am avut stocuri de materiale, echipamente, medicamente

Premierul Ludovic Orban susține la această oră o conferință de presă în contextul în care în România va începe, din 15 mai, o relaxare treptată a restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19.

Iată principalele decalarații ale lui Ludovic Orban:

- ”Am prezentat Parlamentului raportul privind activitatea Guvernului în bătălia anti-COVID. Tot astăzi se împlinesc șase luni de când a fost învestit Guvernul pe care îl conduc. Am ținut să mă adrezez opiniei publice pentru a prezenta un scurt raport de activitate și planurile Guvernului”.

- ”România nu a fost pregătită pentru a se confrunta cu acest pericol. Nu am avut stocuri de materiale, echipamente, medicamente. DSP-urile, foarte multe spitale nu au fost pregătite pentru a face față unor asemenea provocări. Am avut nevoie de o permanentă evoluție în toate doemniile pentru a îmbunătăți calitatea răspunsului la criză. Am avut o abordare preventivă. Am luat măsuri înaintea altor țări și înainte să există avertismente care să forțeze Guvernul să ia astfel de măsuri. Guvernul a început bătălia cu COVID înainte de instituirea stării de urgență, pe 15 martie”.

- ”Toate măsurile au condus la un rezultat eficient în bătălia autorităților cu provocarea extrem de grea a epidemiei. Voi da un singur exemplu care este ilustrativ. Primul caz de cetățean român care a fost diagnosticat pozitiv s-a înregistrat în data de 26 februarie. În data de 26 februarie, în Spania erau doi cetățeni diagnosticați pozitiv. Astăzi, în Spania sunt 247.112 cetățeni pozitivi, iar în România, 13.163. O diferență uriașă care arată că măsurile severe pe care le-am luat au produs efecte și comportamentul cetățenilor a determinat o reducere drastică a răspândirii virusului în România”.

De altfel, președintele Klaus Iohannis a anunțat, luni, că 14 mai va fi ultima zi a stării de urgență, ulterior urmând a fi instituită starea de alertă. Totodată, de la jumătatea lunii mai, vor fi redeschise frizeriile și celelalte saloane de îngrijire, precum și cabinetele stomatologice. De asemenea, va fi permisă deplasarea în interiorul localității fără a fi nevoie ca cetățenii să aibă asupra lor adeverințe de la locul de muncă sau declarații pe propria răspundere. În continuare, va fi păstrată interdicția grupurilor mai mari de trei persoane și vom putea ieși din localitate doar cu motive justificate, precum cele de interes profesional, de sănătate etc.