CORONAVIRUS | Ludovic Orban: S-a deblocat un contract pentru achiziționarea a 500.000 de măști de protecție (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat duminică seară că a fost deblocat un contract pentru achiziționarea a 500.000 de măști de protecție.

Întrebat, în cadrul videoconferinței pe presă pe care a susținut-o la Vila Lac I, acolo unde se află în autoizolare, ce se întâmplă cu achiziția echipamentelor de protecție împotriva COVID-19, prim-ministrul a răspuns: ”E o saga cu ce am pățit cu procedura de achiziție a diferitelor echipamente și substanțe. Am avut mari probleme din cauza unor măsuri luate de alte state. Germania a blocat exportul spre alte țări, am găsit o soluție prin contacte diplomatice, s-a deblocat un contract pentru 500.000 de măști. Alt milion de măști sunt blocate în Turcia. Avem probleme cu asigurarea culoarelor de transport la nivel european pentru marfă, dar rezolvăm”.

În ceea ce priviește achiziția de noi aparate de terapie intensivă, șeful Guvernului a explicat: ”Avem o problemă cu un contract pentru 200 e ventilatoare, intervenim să îl deblocăm. Am apelat la orice partener posibil cu capacitatea de a realiza contracte pentru aceste materiale și echipamente fundamentale în lupta împtoriva coronavirusului”.

La 4.000 de parturi de Anestezie și terapie Intensivă (ATI), în spitalele din România există, 2.934 de ventilatoare, dintre care sunt funționale 2.816, potrivit Libertatea, care citează surse din cadrul Ministerului Sănătății. Aceste aparate ajută la susținerea funcționării plămânilor pacienților infectați cu noul coronavirus. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.