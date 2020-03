Premierul Ludovic Orban a făcut o precizări cu privire la modalitatea în care românii plasați în izolare sau carantină vor fi monitorizați electronic.

Într-o conferință de presă susținută marți seară la Palatul Victoria, șeful Guvernului a explicat că cetățenii vor fi monitorizați prin intermediul unei aplicații care va fi pusă la punct împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

"Împreună cu STS, punem la punct o aplicație care să ne permită monitorizarea mișcărilor persoanelor aflate în izolare sau carantină, astfel încât să putem ști dacă se deplasează în afara locuinței. Un astfel de soft deja există în alte țări și va ușura foarte mult misiunea Poliției, Jandarmeriei, DSP.

Foarte mulți dintre cei care s-au întors trebuie să fie verificați dacă respecta izolarea. Unii dintre ei nu au respectat izolarea la domiciliu. Aici trebuie aplicată cu severitate maximă măsura izolarii la domiciliu", a explicat Ludovic Orban.

Astfel, premierul a insistat asupra faptului că cei care vor încălca restricțiile impuse de autorități vor suporta consecințele legale.

"În starea de urgenta orice infracțiune poate fi pedepsită cu maximum pedepsei și cu încă doi ani peste maximul pedepsei. Vom apela la măsuri severe. Oricine comite infracțiuni, indiferent de infracțiune, vom cere aplicarea pedepsei maxime", a spus Ludivic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.