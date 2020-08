CORONAVIRUS | Managerul Spitalului Colentina Remus Mihalcea, despre cum s-a infectat: M-am îmbolnăvit la o cafea

Managerul Spitalului Colentina, medicul ORL Remus Mihalcea, a dezvăluit, în cadrul unui interviu, despre cum s-a infectat cu noul coronavirus. Acesta a fost pozitiv timp de patru săptămâni şi a luat virusul de la o terasa.

Remus Mihalcea: ”Am reuşit să mă infectez cu virusul COVID-19 în urma unei întâlniri cu un prieten medic, la o cafea”

Acesta a mărturisit că era foarte greu să se infecteze în cadrul spitalului deoarece purta echipamentul de protecție, însă a fost testat pozitiv după ce s-a întâlnit cu un prieten, și el medic, la o cafenea.

”Era foarte greu să mă aleg cu această infecţie din cadrul spitalului nostru, întrucât avem echipamentele necesare pentru a ne proteja. Am reuşit să mă infectez cu virusul COVID-19 în urma unei întâlniri cu un prieten medic, la o cafea. Întâlnirea a avut loc în weekend sâmbătă, luni la prânz m-a sunat şi mi-a confirmat că în urma unei testări de rutină în cadrul spitalui a fost confirmat pozitiv. În momentul respectiv m-am dus acasă, m-am autoizolat până în momentul în care am dezvoltat o simptomatologie uşoară şi anume, febra”, a spus el, în cadrul unui interviu pentru Antena3.

Ulterior, acesta a fost testat pozitiv și s-a internat.

”Timp de şapte zile nu am mai avut simptome, totul a mers foarte bine. În a opta zi am dezvoltat o oarecare insufienţă respiratorie uşoară, cu dureri la nivelul pieptului, febră, moment în care medicii au decis introducerea unui tratament mult la agresiv decât am avut la momentul respectiv. Tratamentul a fost de 10 zile, simptomele au dispărut din a treia sau a patra zi a tratamentului”, a spus medicul.

Remus Mihalcea a stat în spital 21 de zile, iar apoi a stat în izolare, acasă, pentru încă o săptămână.

”Virusul funcţionează diferit la fiecare persoană şi poate fi agresiv, indiferent de vârstă, de comorbidităţi”

Managerul Spitalului Colentina a declarant că SARS-CoV-2 funcţionează diferit la fiecare persoană şi poate fi agresiv, indiferent de vârstă sau de comorbidităţi.

”La mine s-a dovedit a fi un virus puţin mai agresiv decât la un pacient de vârsta mea şi fără afecţiuni cronice. Părinţii meu au fost negativi, fratele meu de asemenea. Nu am mai intrat cu nimeni în contact. Am fost în prima zi la serviciu, am avut mască şi din fericire nimeni nu a mai fost infectat”, a mai afirmat el.

Medicul a mărturisit că, după experiența prin care a trecut, poate spune că nu este o banală răceală.

”Recomand tutror oamenilor care sunt depistaţi pozitiv să ţină legătura cu un medic. Medicul de familie ar fi ideal. Dacă se internează, să asculte de sfatul medicilor din spital. Sunt foarte mulţi pacienţi care nu vor să se interneze, stau foarte mult timp acasă până când dezvoltă o complicaţie. Se deteriorează foarte mult din punct de vedere respirator. La ultima testare am dezvoltat anticorpi. Va trebui să repet testul peste o lună, după care la trei luni” , a spus Remus Mihalcea.