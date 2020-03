Managerul Spitalului Județean Deva, Daniel Roșca, a fost suspendat din funcție, din cauza felului în care a gestionat situația răspândirii infecției cu noul coronavirus.

Spitalul va intra în carantină pentru 14 zile, după mai mai mulți cadre medicale au fost contaminate cu COVID-19.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prefectul județului Hunedoara, Vasilică Potecă, a declarat că funcția de manager va fi preluată de Silviu Didilescu.

”Pentru tot ce s-a întâmplat zilele trecute și tot ce a făcut doamna manager, la ora 10, am emis ordinul de suspendare și de numire în această perioadă temporară a unui alt manager. În locul doamnei Roșca va veni domnul Silviu Didilescu, este fostul manager din anii 2011-2012 al Spitalului Județean. (...)

Era problema doamnei manager ca începând de aseară (duminică seară – n.r.), când a primit adresa DSP-ului privind reorganizarea, să meargă în spital, să facă un plan coerent, să meargă să vorbească cu medicii și cu toți ceilalți. Nu mă pot duce eu să fac în locul doamnei manager aceste puneri la punct.

Începând cu ora 11.00, noul manager, cu directorul DSP-ului, mergem să discutăm cu oamenii, să facem un program de testare. Trebuie să restabilim încrederea în spital, atât a personalului, care e în prima linie, cât și a oamenilor care se adresează acestui spital.

Trebuie să înțeleagă toată lumea că acest coronavirus înseamnă minute și secunde, nu mai înseamnă zile în care să ne gândim la carieră, la alte nebunii politice”, a declarat prefectul județului Huendoara.

Anterior, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, o asistentă de la unitatea medicală s-a plâns că angajații spitalului nu au primit nicio explicație cu privire la ce se întâmplă de acum înainte în condițiile de carantină.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva a intrat în carantină, în condițiile în care mai multe cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19.

