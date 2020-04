Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București, a declarat, joi, la emisiunea ”Bună, România”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că medicii din acest spital se confruntă cu probleme cauzate de unii pacineți.

Acesta a dat exemplu o domnișoară, întoarsă din străinătate, ”care a umplut netul de ce suferințe are dumneaei în spitalul Babeș”.

Potrivit lui Emilian Imbri fata nu se negativează și nu poate fi externată și, fiind asimptomatică,crează tot felul de probleme și acuză medicii că nu merg să o vadă.

Mai mult, fata ”adresează injurii, amenință că ne va reclama, de altfel asta și face pe internet, sună la soneria de alarmă în disperare”.

Managerul spitalului Victor Babeș din București consideră că nervizotatea fetei a crescut atunci când prietenul acesteia a fost externat deoarece a avut două teste negative.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.