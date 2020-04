Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a făcut apel la români să respecte resticțiile impuse de autorități în perioada Paștelui. Totodată, șeful MAI a anunțat emiterea unei noi Ordonanțe Militare, a noua.

”Intrăm într-o perioadă foarte importantă pentru evoluția viitoare a gestionării situației legate de noul coronavirus. Trebuie să îmbinăm cu înțelepciune latura spirituală cu cea a prevenirii răspândirii acestui perfid inamic și a protejării sănătății publice.

Fac apel să respectați prevederile ordonanțelor militare și a tuturor preverilor legale, inclusiv a recomandărilor BOR. Evitați aglomerările, interacțiunea cu alte persoane, nu mergeți în vizite și nu primiți oaspeți de Paște.

Sunt conștient că este greu, motiv pentru care am și ajuns la un acord cu BOR pentru a ne asigura că Lumina Sfântă ajunge la toți românii care își doresc asta.

Sunt încrezător că cu înțelepciune vom trece peste această perioadă dificilă. Prelungirea stării de urgență era un lucru imperios necesar”, a declarat Marcel Vela.

”Am semnat si am prezentat spre aprobare Ordonanța Militară numărul 9. Am prelungit suspendarea zborurilor cu următoarele state: Marea Britanie, Irlanda de Nord, SUA, Belgia, Olanda, Turcia, Iran, Italia, Franța și Germania”, a anunțat Marcel Vela.

Ministrul Afacerilor Interne a mai anunțat că articolele din Ordonanța Militară nr. 8 prin care se interzice exportul de cereale își încetează aplicabilitatea.

În Ordonanța Militară nr. 9 este prevăzută o excepție la normele de izolare pentru navigatori. Astfel, dacă aceștia nu prezintă simptome ale COVID-19, ”toate echipajele de la bordul navelor fluviale sau maritime îndeplinesc aceleași condiții ca șoferii de la camioanele de marfă sau echipajele de la avioane”.

În ceea ce privește situația lucrătorilor transfrontalieri care muncesc în zona de graniță cu Bulgaria, pe o rază de 30 de kilometri de o parte și de alta a frontierei, aceștia vor fi exceptați de la izolare dacă nu prezintă simptome specifice infecției cu noul coronavirus.

O altă prevedere din Ordonanța Militară nr. 9 este aceea că piețele agroalimentare vor rămâne deschise și în această perioadă, cu condiția respectării tuturor reglementărilor din ordonanțele militare, cu privire la oprirea răspândirii infecțiilor cu COVID-19.

Marcel Vela a mai precizat că, în acest moment, în România, sunt disponibile 13.254 de locuri de carantină instituționalizată.

”Cei din diaspora au înțeles că aceste sărbători la distanță reprezintă, de fapt, iubirea și grija față de cei dragi. Cei care totuși vin în țară sunt în situația în care ne obligă să aplicăm prevederile ordonanțelor militare anteriaore, ceea ce înseamnă că vor sta în locuri special amenajate de carantină”, a explicat Marcel Vela.

TEXTUL INTEGRAL AL ORDONANȚEI MILITARE NR.9 POATE FI CITIT AICI

