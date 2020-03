Autoritățile române sunt pregătite pentru eventuale decese provocate de noul coronavirus. Astfel, vineri seară a fost publicat în Monitorul Oficial un Ordin al Ministerului Sănătății referitor la protocolul de manipulare a trupurilor neînsuflețite ale persoanelor contaminate du COVID-19.

Astfel, în momentul în care un pacient infectat este declarat decedat autopsia cadavrului nu mai este necesară.

”În cazurile spitalizate pentru care în perioada internării în unitatea sanitară se confirmă (reconfirmă) diagnosticul de infecție cu noul coronavirus (SARS - CoV2), evoluția fiind urmată de deces, autopsia medico-legală a cadavrului pentru a confirma/preciza sau completa diagnosticul clinic de deces deja confirmat prin analize de laborator (teste specifice) nu mai este necesară și este de evitat din cauza riscurilor posibile în condițiile exercitării profesiei și de transmitere a bolii infecto-contagioase la personalul medical”, se arată în ordinul citat.

De asemenea, trupul neînsuflețit va fi dezinfectat cu produse biocide, iar sicriul, sigilat.

”Cadavrul va fi așezat într-un sac impermeabil dublu și ermetic închis cu fermoar și va fi pulverizat cu produse biocide tip TP22 (pe bază de formol)”, se precizează în documentul citat.

”Personalul care, potrivit atribuțiilor, manipulează cadavrul, îmbrăcămintea și obiectele contaminate cu secreții ale persoanei decedate și transportă cadavrul către spațiile special destinate va purta obligatoru echipament individual de protecție după cum urmează: combinezon complet din tyvek, respectiv material impermeabil sau material țesut cu densitate mare, rezistent la apă, care prezintă și protecție pentru cap sau halat cu mâneci lungi și impermeabile la apă și bonetă, protectoare faciale: mască cu vizetă, măști chirurgicale și protectoare oculare, două rânduri de mănuși latex, cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate„, se mai arată în ordinul de ministru.

Un echipament special vor purta și rudele persoanei decedate, iar cel mult doi aparținători pot vedea cadavrul numai după ce îmbracă echipamentul de protecție.

”Înmormântarea sau înhumarea se face în cel mai scurt timp, iar sicriul va rămâne închis, fiind interzisă orice acțiune de deschidere a acestuia”, mai prevede documentul.

Măsuri speciale sunt prevăzute și în cazul în care decesul survine la domiciliu. În aceste condiții, familia trebuie să apeleze numărul de urgență 112.

”Pentru transportul cadavrului de la domiciliu sau din spațiile publice unde a survenit decesul către instituția de medicină legală, vor fi respectate aceleași norme (...) atât în ceea ce privește echipamentul individual de protecție al personalului care manipulează sau transportă cadavrul cât și în ceea ce privește manipularea cadavrului în vederea introducerii în sacul închis ermetic.

Angajații serviciilor funerare nu vor deschide capacul sicriului și nu vor efectua manopere de cosmetizare sau de îmbălsămare asupra cadavrului contaminat în urma infecției cu noul coronavirus.

Pentru angajații serviciilor funerare este obligatorie, după fiecare manipulare, spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun, urmată de dezinfecția cu produse biocide de tip TP1”, mai prevede ordinul.

Ordinul trebuie îndeplinit de Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Institutul Național de Medicină Legală "Mina Minovici", institutele de medicină legală din centrele medicale universitare, serviciile de medicină legală, personalul din unitățile sanitare, precum și întreg personalul prestatorilor de servicii funerare care vine în contact cu persoanele decedate.

