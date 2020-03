Nuclearelectrica infirmă intrarea în carantină a centralei nucleare de la Cernavodă, dar precizează că s-au luat măsuri în contextul riscului asociat cu infectare cu coronavirusul COVID -19.

Astfel, se are în plan organizarea unui spațiu special amenajat pentru angajați.

Planul se aplica gradual, de la masuri preventive de igiena pana la masuri de asigurare a personalului esential, a carui implementare depinde de nivelul de risc asociat, insa este unul prin excelenta proactiv in asa fel incat sa se reduca la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal.

‘ Pentru asigurarea personalului esential in vederea operarii in siguranta a instalatiei, SNN/CNE are in plan inclusiv masura organizarii unui spatiu special amenajat, cu respectarea tuturor conditiilor necesare, inclusiv hrana si transport, masura urmand a fi implementata conform legislatiei in vigore. Aceasta masura se va aplica in stransa corelatie cu evolutia raspandirii coronavirusului si are drept scop protejarea personalului esential si asigurarea continuitatii operationale si de productie’, precizează reprezentanții Nuclaerelectrica.

De asemenea, sociaetatea națională are stabilit un plan de masuri pentru toate categoriile de personal care este aplicat gradual in functie de evolutie.