Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a anunțat, luni, suspendarea activității celor 14 teatre din subordinea Primăriei până la 31 martie, precum și suspendarea evenimentelor culturale și sportive.

„Am decis suspendarea activității celor 14 teatre aflate în administrarea Primăriei Generale, până la data de 31 martie. Actorii, regizorii, personalul tehnic vor fi plătiți, dar se vor realiza doar repetiții și pregătiri pentru proiecte culturale. Suspendarea concertelor, evenimentelor cultural, sportiv de către Opera Comică pentru Copii, Compania Sportul pentru Toți, Creart, Proedus, Muzeul Municipiului București și alte instituții și firme ale Primăriei București. Meciurile CSM se vor desfășura fără spectatori. Vor fi luate în continuare măsuri sporite pentru dezinfectare și decontaminare în toate mijloacele de transport în comun ale STB. Măsuri sporite în spitalele administrate de Primăria Capitalei, cele 19”, a anunțat Gabriela Firea.

Edilul general a anunțat măsuri sporite și pentru unitățile medicale aflate în subordinea Municipalității.

”Măsuri sportie în cele 19 spitale administrate de Primăria Generală a Capitalei. Fac apel la conducerea ASSMB și la managerii tuturor spitalelor să nu facă rabat. Tot ceea ce se decide la Comitetul Național pentru Situații Speciale trebuie respectat, precum și tot ceea ce se decide la nivel de Părimăria Capitalei.

Voi merge până la demiterea managerilor care nu respectă cu strictețe recomandările și restricțiile.

DGASMB va lua toate măsurile pentru protejarea persoanelor fără adăpost”, a mai spus Gabriela Firea.

