CORONAVIRUS | MEC: 2.500 unităţi de învăţământ, în Scenariul roșu

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a precizat, vineri, că un număr de 2.500 de unităţi de învăţământ din ţară îşi desfăşoară cursurile în Scenariul 3, iar 4.902 în Scenariul 2, în cotextul creșterii accelerate a numărului cazurilor de coronavirus.

2.500 unităţi de învăţământ sunt în scenariul roșu

Mai exact, potrivit MEC, citat de Agerpres, în conformitate cu datele transmise de inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vineri, la ora 12:00, se înregistra următoarea situaţie:

* 10.254 de unităţi de învăţământ în Scenariul 1: participarea zilnică (faţă în faţă) a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară;

* 4.902 unităţi de învăţământ în Scenariul 2: participarea zilnică (faţă în faţă) a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, respectiv revenirea parţială (prin rotaţie de una - două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;

* 2.500 de unităţi de învăţământ în Scenariul 3: participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/ lecţii online.

Ministerul menționează că dintre cele 2.500 de unităţi aflate în această situaţie, 393 de unităţi de învăţământ figurează în acest scenariu din cauza infectărilor cu COVID-19 înregistrate, iar 2.107 unităţi de învăţământ figurează în acest scenariu ca urmare a ratei de incidenţă a cazurilor din localitatea în care funcţionează ori a infrastructurii şcolare/ şcoli în care se execută diverse lucrări de reabilitare.

Bilanțul cazurilor de coronavirus în România

Amintim că, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, în raportul zilnic, 5.028 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, astfel că numărul îmbolnăvirilor confirmate de la debutul epidemiei pe teritoriul României a urcat la 201.032, cu precizarea că 144.429 de pacienți au fost declarați vindecați.

Distribuția celor peste 201.000 de îmbolnăviri confirmate, per județe, arată în felul următor: Alba 96 de cazuri noi (3.935, număr total de cazuri), Arad 114 (4258), Argeș 93 (6337), Bacău 117 (7184), Bihor 122 (5146), Bistrița-Năsăud 51 (2156), Botoșani 55 (2547), Brașov 233 (8466), Brăila 26 (3125), Buzău 50 (3496), Caraș-Severin 53 (2240), Călărași 52 (1368), Cluj 273 (6926), Constanța 129 (4739), Covasna 23 (1845), Dâmbovița 91 (5637), Dolj 158 (5071), Galați 61 (5712), Giurgiu 19 (1636), Gorj 37 (2602), Harghita 130 (2429), Hunedoara 94 (3609), Ialomița 50 (1858), Iași 268 (9025), Ilfov 136 (5146), Maramureș 106 (3465), Mehedinți 62 (1882), Mureș 170 (3864), Neamț 103 (5280), Olt 52 (2981), Prahova 189 (8557), Satu Mare 37 (1335), Sălaj 141 (1899), Sibiu 160 (4087), Suceava 135 (8483), Teleorman 87 (2616), Timiș 333 (6882), Tulcea 25 (1317), Vaslui 68 (4436), Vâlcea 108 (4134), Vrancea 34 (3212). Cu o incidență de 3,33, Capitala are 685 de cazuri noi și 29968 per total, în timp ce pentru alte 141 nu este precizată nicio zonă a țării.

Până astăzi, 6.245 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Între joi, ora 10, și vineri, aceeași oră, au fost raportate 82 de decese (52 bărbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 6 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 22 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 25 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 24 decese la categoria de peste 80 de ani. Un număr de 81 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități.Mircea Badea şi-a arătat WhatsApp-ul la televizor, iar oamenii N-AU PUTUT CREDE când au văzut ce are în conversaţii

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.427. Dintre acestea, 782 sunt internate la ATI.