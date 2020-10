CORONAVIRUS | Medicii de familie, revoltați că nu le e asigurată protecția: De obicei, aflăm după ce pacientul e deja în cabinet / Ar trebui să sunăm la DSP, dar de acolo nu ni se răspunde (VIDEO)

După șapte luni de la izbucnirea epidemiei de coronavirus în România, încă sunt probleme la nivel de comunicare între instituții privind persoanele testate pozitiv COVID-19. Aşa s-a ajuns la situaţia în care pacienții cărora nu le răspunde nimeni la telefoanele Direcţiilor de Sănătate Publică să meargă direct la cabinetele medicilor de familie. Aceştia din urmă susţin, însă, că nu le poate fi garantată protecția, dacă vor fi obligaţi să consulte pacienți infectaţi SARS-CoV-2, informează B1 TV.

Raluca Zoițanu, președintele Societății Naționale a Medicilor de Familie, a vorbit despre problemele cu care se confruntă acești medici de la izbucnirea epidemiei de coronavirus, probleme generate mai ales de lipsa procedurilor și a echipamentelor de protecție.

„De obicei aflăm după ce pacientul este deja în cabinet, omit să ne spună acest lucru. În acel moment, îi mutăm din cabinet în camera de izolare sau îi lăsăm pe ei în cabinet și ieșim noi să ne echipăm. Ar trebui să sunăm la DSP și la 112 și să trimitem pacienții cu ambulanța la spital. Din păcate DSP-ul nu răspunde”, a declarat, pentru Europa FM, Raluca Zoițanu, președintele Societății Naționale a Medicilor de Familie.

