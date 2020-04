CORONAVIRUS | Medicul Adrian Marinescu: Cei care aduc Lumina Sfântă trebuie să se oprească la poarta spitalelor. Nu vor merge în spital să se echipeze și să se complice lucrurile (VIDEO)

Adrian Marinescu, medic primar la Institutul ”Matei Balș” din Capitală, a declarat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că, din punctul său de vedere, în noaptea de Înviere, angajații MAI care vor duce Lumina Sfântă la spitale, ar trebui să se oprească la poarta unităților medicale, pentru a evita contaminarea sau răspândirea noului coronavirus.

Întrebat dacă echipamentul de protecție este menit să-l apere pe pacient sau pe cei din personalul medicale, Marinescu a explicat: ”Deopotrivă. Personalul medical e protejat în raport cu pacientul care, probabil, e pozitiv sau suspiciune. Trebuie să ne protejăm unul de celălalt. (...) Costumul se poate contamina cu coronavirus”.

Totodată, acesta a precizat că există riscul ca acele costume purtate de cei care duc Lumia Sfântă credincioșilor în noaptea de Înviere să fie contaminare cu COVID-19 și astfel virusul să se răspândească în comunități.

”Este un risc. Cred că ar trebui să păstreze această distanțare socială și o pot face. În momentul în care aduc Lumina, trebuie să fie expunerea extrem de rapidă, cât mai scută, de la distanță, să nu stea de vorbă. Vreau să cred că așa o să se întâmple lucrurile”, a mai spus medicul de la Institutul ”Matei Balș”.

Potrivit acordului dintre Ministerului Afacerilor Interne și Biserica Ortodoxă Română, privind Paștele ortodox, în noaptea de Înviere, angajații MAI vor duce Lumina Sfântă în spitale, în centrele de carantină și în centre medicale.

”Ca să fie ok, ar trebui să se oprească la poarta spitalului, cum cred că se va întâmpla. Nu vor merge în spital să se echipeze și lucrurile să se complice. Cred că de asta ar trebui să aibă grijă fiecare medic de gardă. Eu voi fi de gardă la «Matei Balș» în noaptea de Înviere. Din punctul meu de vedere, Lumina trebuie să se oprească la intrarea în spital pentru siguranță, și de acolo să fie transmisă mai departe”, a susținut Adrian Marinescu.

Totodată, medicul atransmis un mesaj optimist, precizând că după aceste sărbători Pascale românii vor fi mai bine din punctul de vedere al pandemiei de COVID-19, iar Paștele 2020 va rămâne pentru fiecare, unul extrem de încărcat din punct de vedere emoțional.

”Mă gândesc că sărbătorile astea Pascale vin totodată și cu lumină pentru noi, Lumina de Paște, dar și lumina pe care o văd în rezolvarea problemei cu care ne-am confruntat în ultimul timp. Eu cred că după Paște va fi acea perioadă de liniște pentru că am trecut de sărbătorile Pascale, dar și pentru faptul că o să ne fie mai bine nouă, românilor, cu ceea ce înseamnă COVID-19. Ușor-ușor o să ajungem într-o normalitate, în așa încât să vorbim de ce a fost anterior și să revenim cumva la viața normală. Legat de sărbătorile Pascale în sine, toți ne dorim să fim cu familia, să venim în contact unii cu alții și nu vom putea să o facem, dar eu cred că acest Paște 2020 va fi ținut minte, ca fiind Paștele cu cea mai mare încărcătură spirituală și emoțională. Ce se întâmplă acum în suflet e clar legat de această suferință din ultimul timp și, cu siguranță, fiecare dintre noi va gândi mult mai mult legat de aceste sărbători”, a mai spus Adrian Marinescu.

Cele mai noi date transmise de Grupul de Comunicare Strategică arată că până joi, la ora 13.00, pe teritoriul României au fost confirmate 7.707 cazuri de infectare cu COVID-19, cu 491 mai multe decît la raportarea făcută miercuri.

La nivel național au decedat 392 de pacienți infectați cu noul coronavirus.

