CORONAVIRUS | Medicul Adrian Marinescu: E de așteptat ca în zilele următoare, dacă regulile nu sunt respectate, să avem aceleași cifre mari. E clar că suntem pe o curbă ascendentă (VIDEO)

Vineri a fost cea mai neagră zi pentru România, de la izbucnirea pandemiei de COVID-19. Cel mai recent raport publicat de Grupul de Comunicare Strategică arată că 799 români au fost testaţi pozitiv în ultimele 24 de ore, un nou record absolut de la debutul crizei sanitare. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, medicul Adrian Marinescu, de la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, a declarat că nu mai este niciun dubiu cu privire la faptul că România se află, în acest moment, pe o pantă ascendentă în ceea ce privește îmbolnăvirile cu noul coronavirus, iar numărul de contaminări poate crește în continuare dacă regulile de protecție și distanțare nu vor fi respectate.

Întrebat cum vede scenariul avansat de Guvern, potrivit căruia, dacă actuala tendință a îmbolnăvirilor se va menține, este de așteptat ca numărul infectărilor zilnice cu coronavirus să ajungă la 1.200 – 1.600 la jumătatea lunii august, Adrian Marinescu a răspuns: ”Este, cu siguranță, o variantă. Doar că, acele cifre intră în discuție dacă continuă situația de acum, dacă regulile nu sunt respectate de unii dintre noi. E clar că suntem pe o curbă ascendentă. Deși luăm în calcul numărul mare de teste, aproximativ 19.000 în fiecare zi, totuși, acel indice de pozitivitate despre care tot vorbim e mare în momentul în care avem peste 4%. Fiecare pacient care e nou infectat vine în contact cu alte persoane, în așa fel încât e de așteptat ca în zilele următoare, dacă nu sunt schimbări din punctul nostru de vedere, să avem aceleași cifre mari. Lucrul ăsta trebuie să ne fie destul de clar. Dacă luăm măsuri în momentul de față, probabil că peste o săptămână sau peste două săptămâni vom vedea și o situație mai bună”.

În ceea ce privește cauzele apariției unor noi focare de COVID-19 în România, Adrian Marinescu a precizat că principala problemă este că noul coronavirus se transmite extrem de ușor și, ca atare, este foarte important să se ia măsuri imediate pentru ca infecția să nu se răspândească.

”Ar fi ușor să fie o singură cauză, cred că sunt mai multe cauze. În general, de aici se pleacă, de la faptul că e un virus care se transmite destul de ușor și atunci, chiar dacă avem un număr mic de persoane într-un anumit loc, dacă nu se iau măsuri, cazurile izolate devin mici focare sau poate focare mai mari. Contează cât de rapidă e intervenția”, a declarat Marinescu.

Potrivit celor mai recente date, de la începutul epidemiei de coronavirus în România și până în prezent, la nivel național 3.355 de cadre medicale au fost infectate SARS-CoV-2, ceea ce reprezintă aproximativ 11% din totalul pacienților. Adrian Marinescu a precizat, în acest context, că angajații din sistemul sanitar se pot contamina atât în urma unor erori comise în unitățile medicale, dar, în egală măsură, infectarea este posibilă și afara spitalelor.

”Greșeli pot să existe și cu toții greșim, dar infectarea se poate întâmpla și în afara spitalului, cadrele medicale vin în contact și cu ceilalți oameni și riscul acesta există. Se întâmpla și cu luni în urmă, chiar în perioada de izolare. Se poate întâmpla ca virusul să vină din afara spitalului. E clar că nu putem face altceva decât să luăm cât mai multe măsuri la nivel individual, la nivelul cadrului medical, la nivel de organizare și în felul acesta vom reuși să reducem cât mai mult fenomenul (îmbolnăvirea cadrelor medicale – n.r.)”, a mai spus Adrian Marinescu.

Așadar, autoritățile au anunțat, vineri, 799 de noi îmbolnăviri, înregistrate în ultimele 24 de ore, din 18.986 de teste prelucrate. La ATI, în acest moment, sunt internați 273 de pacienți. De asemenea, în ultime 24 de ore, 17 pacienți cu COVID-19 au decedat. Până în prezent, 823 de persoane testate pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus au fost externate la cerere.

