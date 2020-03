Medicul Adrian Marinescu, de la Institutul Național ”Matei Balș”, a atras atenția, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, asupra faptului că toți cei 18 pacienți infectați cu coronavirus care au murit în România sufereau de alte afecțiuni grave.

Întrebat de moderatorul Tudor Barbu dacă victimele COVID-19 din țara noastră aveau și alte comorbidități, medicul a explicat: ”Toți aveau vârstă avansată și, în același timp, aveau și afecțiuni importante, oncologice, cardiace. Toți, fără excepție. Asta înseamnă că aceste persoane, de la nivelul României, vor fi oricând expuse la o formă severă. Și trebuie să ne așteptăm, în viitorul apropiat, ca odată ce va crește numărul de îmbolnăviri, oricât de mult ne-am dori să nu avem forme severe, va fi un procent, chiar dacă mic, care vor avea forme severe și vor ajunge în terapie intensivă”.

Întrebat dacă trebuie să luăm în calcul starea de sănătate a poporului româm în momentul intrării în lupta cu COVID-19, medicul a răspuns: ”Categoric, da”.

La ora transmiterii acestei știri în România au fost înregistrate 18 decese ale unor pacienți contaminați cu noul coronavirus.

