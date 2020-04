CORONAVIRUS | Medicul Adrian Marinescu: Vârful îmbolnăvirilor de COVID-19 trebuie perceput ca un platou, un interval de 7-10 zile. Nu ar trebui să ne relaxăm în iulie-august pentru că e mai cald. Să nu ne lăsăm păcăliți (VIDEO)

Adrian Marinescu, medic primar la Institutul ”Matei Balș” din Capitală, a declarat, sâmbătă, în cadrul Știrilor B1 TV, că România se apropie de perioada de vârf a îmbolnăvirilor cu COVID-19, iar undeva în apropierea datei de 15 mai ar trebui să apară indicii dacă în țara noastră s-a intrat pe o curbă descendentă a numărului de infecții.

”Foarte probabil că suntem aproape de acest platou. Vârful îmbolnăvirilor trebuie perceput ca un platou, un interval de 7-10 zile. Lucrurile sunt echilibrate în România, cam tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, și dacă mă refer la numărul total de îmbolnăviri, și dacă vorbim de formele severe și de numărul celor care sunt monitorizați în secțiile de terapie intensivă, chiar și dacă vorbim de numărul de decese. Numărul de vindecări este peste media europeană (...), ceea ce înseamnă că suntem aproape de platou și ne gândim că va fi o curbă descendentă.

La începutul lunii mai sperăm să ne dăm seama foarte clar că nu au fost lucruri notabile, în sensul rău, de Paște și atunci mergem exact către curba știută. Într-adevăr, către 15 mai ar trebui să avem dovada clară a faptului că această curbă e descendentă. Ea va continua să fie descendentă și după 15 mai, dar avem garanția atunci, uitându-ne la datele din teren, că lucrurile astea se întâmplă. După 15 mai vom vorbi de caea etapă de conviețuire cu virusul și asta o să însemne că vom avea multe lucruri de făcut și în continuare”, a explicat Adrian Marinescu.

Medicul a vorbit și despre subiectul așa-numitelor ”pașapoarte de sănătate”, în baza cărora turiștii ar putea călători la vară în Grecia și care ar urma să certifice că aceștia nu sunt purtători ai COVID-19. Astfel, Marinescu a explicat că acest lucru va fi determinat cu ajutorul testelor rapide. În acest moment însă, prioritatea este testarea celor care se află într-o grupă de risc.

”În acest moment, avem nevoie să-i testăm pe cei care au, într-adevăr, un risc. După ce va trece această perioadă, vom putea să ne testăm și noi, ceilalți, atunci când vrem, de exemplu, să călătorim, dar va fi o testare serologică. Să facem diferența între testele rapide care ne arată dacă avem anticorpi protectori - ele vor fi folosite pentru acele pașapoarte - și ce înseamnă testare genetică, cea care pune diagnosticul și care, într-adevăr, reprezintă o urgență în cazurile necesare”, a explicat medicul.

În ceea ce privește declarația premierului Ludovic Orban potrivit căreia una dintre măsurile care ar putea fi adoptate după 15 mai ar fi aceea ca angajaților și elevilor să li se verifice temperatura în momentul în care ajung la serviciu sau la școală, Adrian Marinescu a susținut că măsura este una care poate fi aplicată.

”Nu toată lumea are febră atunci când e infectată, dar destul de mulți au și atunci e o măsură destul de ușor de realizat. Poți să ai un termoscanner sau să folosești varianta unui termometru”, a spus medicul.

Cât despre venirea verii, aceasta nu trebuie să reprezinte un motiv de relaxare, a spus Adrian Marinescu, referindu-se aici la teoria conform căreia virusul COVID-19 ar putea fi neutralizat de temperaturile ridicate.

”O certitudine este conviețuirea cu virusul. Asta se va întâmpla oricum o perioadă destul de lungă de acum încolo. Faptul că temperatura crescută ar putea, la un moment dat, să reducă numărul de îmbolnăviri poate să se întâmple. Dar va rămâne un foc care mocnește și chiar dacă în iulie și august vom avea mai puține îmbolnăviri, asta nu înseamnă că nu există și reversul și că, până la urmă, măsurile luate trebuie să fie de acum și să se mențină chiar dacă temperatura, la un moment dat, va veni ca un factor în plus care va reduce prezența virusului. Nu ar trebui să ne relaxăm în iulie-august pentru că e mai cald. Eu cred că ar trebui să nu ne lăsăm păcăliți pentru că există riscul să ne relaxăm în iulie și august și în septembrie-octombrie lucrurile să revină mult mai intens. (...) Pandemia nu are cum să funcționeze fără să existe niște epidemii sezoniere pentru următoarele două-trei sezoane”, a mai precizat Adrian Marinescu.

Potrivit datelor transmise sâmbătă de Grupul de Comunicare Strategică, la nivel național au fost confirmate 10.635 de cazuri de infectare cu COVID-19. Bilanțul deceselor a ajuns la 579. De la debutul pandemiei 2.890 de români au fost declarați vindecați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.