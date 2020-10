CORONAVIRUS | Medicul Beatrice Mahler: Dacă în această săptămână nu sărim peste 5.000 de cazuri, putem spera să intrăm într-o fază de platou. Depinde de fiecare dintre noi (VIDEO)

Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din București, Beatrice Mahler, lansează un avertisment dur. În opinia sa, luna noiembrie va fi una de foc deoarece situaţia cauzată de pandemia de coronavirus este din ce în ce mai gravă. Toate paturile de la ATI din spitalul pe care îl conduce sunt ocupate, iar medicii de acolo, şi nu numai ei, sunt extenuaţi.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Beatrice Mahler a explicat că ține de fiecare om în parte să respecte regulile de protecție, iar dacă acest lucru se va întâmpla, am putea ajunge într-o fază de platou. În acest sens, săptămânile viitoare vor fi hotărâtoare, a atras atenția medicul.

”Situația este îngrijorătoare pentru că numărul de cazuri, după cum observăm, nu pare să se stabilizeze. Săptămânile care au trecut ne-au dus către un număr tot mai mare de cazuri, număr de cazuri care se va reflecta, cu siguranță, în cazurile internate în următoarea săptămână, care vor trebui asistate în secții sau în secția de terapie intensivă”, a declarat Beatrice Mahler.

Întrebată cum ar urma să fie gestionată situația în luna noiembrie, dacă încă de acum locurile din spitale sunt tot mai puține, medicul a răspuns: ”Probabil că vom direcționa paturile care în acest moment deservesc pacienții cu alte tipuri de afecțiuni către pacientul care are COVID-19, lucru care nu este deloc încurajator pentru că, în acest moment, știm că și acele paturi sunt ocupate și va fi extrem de dificil să vedem unde punem pacientul și ce tip de asistență îi acordăm astfel încât viața să fie salvată”.

Întrebată, de asemenea, cum ar putea evolua situația epidemiologică în luna noiembrie, din punctul de vedere al numărului zilnic de cazuri și când am putea intra într-o fază de platou sau într-un trend descendent, medicul Beatrice Mahler a răspuns: "Eu sper că toată lumea înțelege că regulile anunțate de autorități trebuie respectate. Este important să ne aliniem acestor reguli pentru că avem modele chiar și în România care ne indică faptul că respectarea regulilor este o soluție de limitare a infecției. Sigur că trebuie să continuăm testarea, trebuie să continuăm autoizolarea și să înțelegem că este nevoie de toate aceste măsuri pentru ca numărul de cazuri să rămână într-o limită care să nu ne pună într-o situație pe care nu ne-o dorim, adică supraaglomerarea spitalelor și un număr mare de pacienți COVID pozitivi. (...) Dacă măsurile sunt respectate, așteptăm faza de platou undeva la începutul lunii noiembrie, dar aici depinde de fiecare dintre noi. Cu siguranță, acest lucru o să-l vedem în această săptămână. Dacă în această săptămână nu sărim peste 5.000 de cazuri, putem spera la o limitare sau la faza de platou pe care o așteptăm cu toții".

