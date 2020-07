CORONAVIRUS | Medicul Beatrice Mahler desființează un mit: Masca nu aduce niciun prejudiciu organismului. Noul bilanț mă îngrijorează pentru că numărul de cazuri este mare pentru numărul de testări (VIDEO)

România a înregistrat, luni, un nou record negativ pe fondul epidemiei de coronavirus, în contextul în care în ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.104 noi cazuri de infectare, dintr-un total de 7.574 de teste prelucrate. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, din Capitală, a declarat că cifrele sunt într-adevăr îngrijorătoare, însă a precizat, ca aspect pozitiv, că se pare că românii au început să înțeleagă importanța testării în cazul intrării în contact cu o persoană diagnosticată cu COVID-19.

Întrebată cum vede cele mai recente date privind evoluția din ultimele 24 de ore a epidemiei de coronavirus în România, Beatrice Mahler a răspuns: ”M-a îngrijorat pentru că, într-adevăr, este o creștere dacă luăm procentual numărul de persoane pozitive. M-a îngrijorat, dar m-a și bucurat faptul că azi, la Institutul «Marius Nasta», numărul de teste care s-au recoltat a fost aproape dublu față de ceea ce am recoltat săptămâna trecută la persoane care au venit de bunăvoie, fiind contacți cu alte persoane care s-au confirmat în ultimele zile. Acest lucru mă bucură pentru că înseamnă că oamenii au conștentizat nevoia testării și acest lucru trebuie să rămână constant pentru că numai prin testare putem depista persoanele pozitive și astfel putem să ne izolăm și să limităm răspândirea virusului. Într-adevăr, numărul de cazuri este mare pentru numărul de testări făcut”.

Totodată, Beatrice Mahler a ținut să combată mitul potrivit căruia purtarea măștii duce la scăderea nivelului de oxigen din sânge.

”Masca nu aduce niciun prejudiciu organismului, acționează doar ca un filtru, ca o barieră împotriva inhalării de către noi a unor virusuri, bacterii sau altor agenți infecțioși. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că purtarea măștii pe nas este obligatorie pentru că noi respirăm mai mult pe nas, nu pe gură. De aceea, masca trebuie să stea pe nas”, a explicat medicul.

Întrebată dacă este optimistă, pesimistă sau rezervată în privința descoperirii unui vaccin eficient împotriva COVID-19, Beatris Mahler a precizat: "Eu sunt optimistă și am speranță că vom găsi un vaccin pentru că altfel va trebui să conviețuim o lună perioadă cu reguli noi, reguli care ne limitează ceea ce însemna viața noastră obișnuită și care pot crea reacții diverse, așa cum le vedem în acest moment. Este extrem de important să avem măsuri de profilaxie, este foarte bine că se cercetează și trebuie să vedem care vor fi rezultatele, dar până atunci trebuie să respectăm regulile".

De asemenea, întrebată la ce nivel sunt sechelele pulonare post-COVID și pentru ce perioadă afectează pacienții, managerul Institutului ”Marius Nasta” a răspuns: ”Nu avem un răspuns la cât durează, știm sigur însă că sunt sechele, avem pacienți care sunt negativați în testele de laborator și sunt transferați în secția de pneumologie pentru a-și continua terapia pentru că nu pot fi lăsați acasă decât cu oxigen. În acest moment, știm că sunt sechele, știm că ele sunt extinse, sunt bilaterale. Este foarte important însă să vedem care va fi pe termen mediu și lung impactul pe care o să-l aibă pe funcția pulmonară. Din păcate, la cazurile care sunt acum internate, lucrurile nu stau foarte bine”.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni că, în ultimele 24 de ore, au fost depistate cu coronavirus încă 1.104 de persoane, iar 19 pacienți cu COVID-19 au murit. Astfel, bilanțul epidemiei a ajuns la 45.902 de infectări și 2.206 decese. În secțiile de Terapie Intensivă sunt internați în acest moment 353 de oameni.

