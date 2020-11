CORONAVIRUS | Medicul Beatrice Mahler: Mortalitatea a crescut la un nivel îngrijorător. Dacă lucrurile continuă în această direcție, și decembrie va fi o lună în care vom plânge mult

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, a susținut că lucrurile par că merg din rău în mai rău în ceea ce privește epidemia de coronavirus și foarte mult o îngrijorează mortalitatea cauzată de COVID-19. În opinia sa, dacă nu se va schimba ceva, în decembrie „vom plânge mult”. Mahler a mai spus că transmiterea comunitară a virusului e puternică și e afectat inclusiv personalul, iar asta face ca pacienți ai Institutului inițial negativi ajung să se pozitiveze în spital. Medicul a mai susținut că numărul paturilor din secția COVID a fost crescut, dar tot nu e suficient. Ea a insistat că toți pacienții sunt bine îngrijiți. Pe de altă parte, ar fi o diferență vizibilă dacă ar exista locuri la Terapie Intensivă pentru toți.

Medicul Beatrice Mahler a susținut că lucrurile nu par să se îmbunătățească în ceea ce privește evoluția epidemiei de coronavirus. Aceasta a avertizat că în noiembrie vom avea un număr mare de decese și, dacă ceva nu se va schimba, în decembrie „vom plânge mult”.

„Este o situație care parcă ne sufocă de la o zi la alta, e un corset în care parcă am intrat și nu mai găsim soluții. Lucrurile sunt cel puțin la fel de grave, poate chiar mai grave, aș spune, în ultimele zile, pentru că în acest moment, și locurile din secție sunt ocupate în primele minute după externarea pacientului”, a susținut medicul, pentru Digi24.

Managerul Institutului Nasta a mai afirmat că o îngrijorează mortalitatea cauzată de COVID-19, care a crescut la un nivel îngrijorător.

„Pe mine mă îngrijorează, dacă mă uit pe cifrele zilnice, mortalitatea, care este în creştere şi pe care o vedem şi noi că a crescut la un nivel îngrijorător, inclusiv la pacienţii internaţi, ceea ce înseamnă că formele care ajung ajung şi foarte târziu, ajung şi foarte decompensaţi, forme severe, cu mortalitate crescută. Vom avea nişte cifre pe mortalitate extrem de mari pentru această lună şi, dacă lucrurile continuă în această direcţie, şi decembrie va fi o lună în care vom plânge mult”, a mai declarat Beatrice Mahler, pentru Digi24.

Pacienți testați negativ se infectează cu SARS-CoV-2 în spital

Medicul Beatrice Mahler a mai spus că persoanele care ajung în spital și au inițial un test negativ ajung să se pozitiveze ulterior, deoarece transmiterea comunitară e intensă și afectează inclusiv personalul medical.

„Este o transmitere comunitară intensă și această transmitere comunitară, pe lângă pacient, o resimțim și la personalul medical, pentru că și aici avem cazuri de îmbolnăvire, dar nu prin transmitere în cadrul spitalului. Sunt familii bolnave și e și normal ca persoanele care lucrează în sănătate și trăiesc în aceste familii să aibă probleme de sănătate. Din păcate, suntem loviți din multe direcții și este un moment greu, dificil și nu văd să meargă într-o direcție care să fie pozitivă, favorabilă pentru pacienții noștri", a spus Beatrice Mahler, pentru Digi24.

Beatrice Mahler, despre situația paturilor pentru pacienții COVID-19

Mahler a precizat că numărul paturilor din secția COVID a fost crescut, dar tot nu e suficient: „Nu știm, în fiecare seară, unde vom găsi soluții pentru pacienții care vor veni peste noapte. Este extrem de dificilă garda și situația”.

În acest moment, a precizat medicul, Institutul Nasta are 60 de pacienți COVID cu forme severe internați pe secție. Ei ar avea nevoie de terapie intensivă, dar nu mai sunt locuri: „Începem cu metodele de ventilație pe care le avem pe secție și vă spun sincer că la fiecare moment evaluăm pacienții din terapie intensivă și pacientul care are cea mai mare nevoie primește un loc în terapie intensivă. De aceea, eu pot să spun cu siguranță că dacă am avea mai multe locuri în Terapie intensivă, numărul pacienţilor din terapie intensivă ar fi mult mai mare”.

„Ne descurcăm cu ce avem şi încercăm să facem tot ce putem pentru pacienţii noştri. Nu înseamnă că nu primesc tratament, toţi sunt îngrijiţi, dar cu siguranţă lucrurile ar sta altfel dacă am avea mai multe paturi în Terapie Intensivă”, a mai declarat Beatrice Mahler, pentru Digi24.