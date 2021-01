CORONAVIRUS | Medicul Cristian Oancea, despre campania de vaccinare: Profesorii ar trebui să aibă prioritate în acest moment (VIDEO)

Medicul Cristian Oancea, manager la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, a declarat, joi seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că profesorii ar trebui să aibă prioritate în acest moment la vaccinare, urmați de patologia de peste 60 – 65 de ani și de bolnavii cronici.

Cristian Oancea: Profesorii reprezintă o categorie esențială pentru vaccinare

„Profesorii reprezintă o categorie esențială pentru vaccinare și pentru dânșii se vor asigura fluxuri speciale. Punctul meu de vedere este că profesorii ar trebui să aibă prioritate în acest moment, urmat de patologia de peste 60 – 65 de ani, de bolnavii cronici, deoarece acolo sunt reprezentați de bunicii și de părinții noștri care se duc și iau copiii de la școală, îi duc la școală, etc. Și acolo am văzut și în primul val și în al doilea val că am avut focare de diseminări intracomunitare”, a spus acesta.

Medicul a adăugat că livrarea de vaccinuri a scăzut, însă situația se va remedia și se vor asigura vaccinuri în plus.

„Acum e o perioadă de o săptămână – două săptămâni în care în toată Europa s-a scăzut livrarea de vaccinuri. Această perioadă își va reveni, vom reveni la graficul inițial și, în plus, vom asigura vaccinuri în plus, probabil după prima sau a doua săptămână din februarie, după cum au anunțat producătorii. Cred că trebuie respectată strategia națională. Întradevăr în România s-a început cu lucrătorii cei mai expuși, adică cu cadrele medicale, pentru că aici era o categorie de risc foarte vulnerabilă, pentru că dacă pica lanțul medical de la boală, atunci nu mai avea efectiv nici cine să vaccineze. Astfel, cred că trebuie respectată acestă strategie națională și, bineînțeles, cine nu o respectă să răspundă sub o forma sau alta”, afirmat Cristian Oancea.