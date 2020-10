CORONAVIRUS | Medicul Cristian Oancea: „Sunt tineri care, aparent fără comorbidități, intră în Terapie Intensivă și decedează” / Care sunt explicațiile

Cristian Oancea, managerul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara, a declarat că mulți tineri infectați cu coronavirus, dar fără comorbidități, ajung la Terapie Intensivă cu forme severe ale bolii deoarece stau foarte mult timp acasă și se prezintă la spital abia când situația s-a înrăutățit. Medicul a mai spus că unii tineri chiar au murit din această cauză. Oancea a mai remarcat faptul că sunt pacienți în vârstă și cu comorbidități care au trecut mai rapid prin ATI decât unii tineri, tocmai pentru că au reacționat mai rapid.

Organizaţia Mondială a Sănătății (OMS) defineşte tinerii drept persoane între 18 şi 50 de ani.

De ce și tinerii sănătoși ajung la ATI cu forme grave de COVID-19. Explicațiile medicului Cristian Oancea

Managerul Spitalului ”Victor Babeș” din Timișoara a explicat, pentru gândul.info, cazurile în care persoane tinere și fără afecțiuni grave preexistente au ajuns la Terapie Intensivă și chiar au murit, în urma infectării cu coronavirus.

„Sunt tineri care aparent fără comorbidități intră în terapie intensivă și decedează. Am avut șapte sau opt cazuri, persoane cu vârsta de 22 de ani, 30 de ani, 37 de ani, care au stat în terapie intensivă și au făcut rapid forme severe fără nicio explicație fiziopatologică, și au decedat”, a declarat Cristian Oancea, pentru gandul.info.

El a dat exemplul unei persoane de 42 de ani care a stat acasă mult timp și, când a ajuns la spital, avea deja plămânii afectați în proporție de 80%. Ea a ajuns până la urmă la Terapie Intensivă.

Medicul a mai susținut că au fost situații în care persoane vârstnice au depășit ușor terapia intensivă decât unii tineri: „Sunt unii pacienți care aparent nu au nicio comorbiditate și prezintă doar factori de risc, cum ar fi obezitatea, dar nu un grad crescut, și există cazuri de pacienți care stau acasă până dezvoltă forme severe de boală și vin la spital într-o formă care necesită 14-16 ore de terapie intentivă”.

„Totodată, am avut cazuri de pacienți tineri care au decedat, am avut cazuri de pacienți fără nicio comorbiditate care au decedat și cazuri de pacienți cu diabet, obezitate care au decedat", a mai declarat Cristian Oancea, pentru gândul.info.

OMS, mesaj pentru tineri: Nu vă considerați invincibili!

Încă din luna martie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat tinerii să nu se considere invincibili și să fie precauți și responsabili, căci COVID-19 poate face victime și în rândul lor.

„Nu sunteţi invincibili! Noul coronavirus vă poate ține în spital săptămâni întregi şi poate chiar să vă ucidă.

Și dacă nu vă îmbolnăviţi, trebuie să țineți cont că alegerile pe care le faceţi în deplasările voastre pot fi o problemă de viaţă sau de moarte pentru alții”, i-a avertizat pe tineri Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

Peste 3.600 de copii au fost depistați cu coronavirus în prima lună de şcoală

La începutul aceste săptămâni, Ministerul Educației a transmis că, în prima lună a anului școlar 2020 - 2021, au fost raportate 3.631 de cazuri de coronavirus la copii și elevi cu vârsta între 0 și 19 ani.

Potrivit datelor oficiale, în prima săptămână de școală, creșterea cazurilor a fost de peste 93%.

Înainte de începerea anului școlar, erau raportate câte 78 de cazuri pe zi, în medie, iar apoi numărul cazurilor s-a dublat.

La acest moment, numărul unităților de învățământ din România care au trecut în scenariul roșu, deci de predare exclusiv online, a ajuns la 1.040.

Cea mai tânără victimă a epidemiei de coronavirus din România este un băiețel de 4 ani din Mureș. Au mai decedat din cauza infecției un tânăr de 18 ani, internat în Galați, și un altul de 19 ani din Prahova.