CORONAVIRUS | Medicul Emilian Imbri: Nu suntem pe un platou, suntem pe un urcuș. Spitalele sunt pline. La ”Babeș” se consultă și în salvare, în fața camerelor de gardă. Vom ajunge să ne uităm unii la alții (VIDEO)

Medicul Emilian Imbri, fost director al Spitalului Victor Babeș din București, a declarat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că România nu se află nicidecum pe un platou în privința infectărilor cu coronavirus, ci este pe un trend ascendent care ar putea duce până la situația de la finalul anului trecut, când au fost înregistrate peste 10.000 de cazuri zilnice de COVID-19.

”Faptul că două-trei zile la rând sunt în jur de 6.000 de infectări declarate și de care știm singur, nu înseamnă că suntem pe un platou. Noi suntem pe un urcuș, nu știm unde este vârful. Vârful este teoretic stabilit că s-ar putea să ajungem cel puțin la numărul de infectări de anul trecut, din noiembrie-decembrie, deci 10.000-12.000 de infectări. (...) Noi trebuie să trăim ziua de astăzi și trebuie să luăm măsuri pentru ziua de astăzi pentru că ziua de mâine poate să fie cu surprize, care nici într-un caz nu sunt plăcute. Ceea ce trebuie să reținem foarte clar este că transmiterea se face mai rapid. Spitalele sunt pline în momentul de față, așa că vocile acelea care spun că se minte, că spitalele sunt goale... vă rog frumos să nu credeți nimic. În momentul de față, spitalele sunt pline. Ce știu de la colegii mei din Spitalul «Babeș» este că se consultă și în salvare, în fața camerelor de gardă, pentru că în camerele de gardă este plin de pacienți care așteaptă fie să fie consultați, fie să se externeze cineva, să poată fi internați, pentru că medicii consideră că este riscant dacă le-ar îngădui să mai meargă o zi-două acasă”, a declarat Emilian Imbri.

