CORONAVIRUS | Medicul Radu Țincu: Asistăm la un ping-pong între autorități, care nu aduce un element pozitiv în evoluția pandemiei de COVID-19 pentru că predispune la scindare socială (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat, miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, referindu-se la controversele legate de acordul dintre MAI și BOR privind felul în care se va distribui Lumina Sfântă în noaptea de Înviere, că nu este de dorit să apară scindarea socială în această perioadă a pandemiei de coronavirus, în care asupra populației există tot felul de presiuni.

”Lucrurile sunt destul de grave în ultimele 24 de ore pentru că asistăm la un ping-pong între autorități, care nu aduce un element pozitiv în evoluția pandemiei de coronavirus pentru că predispune la scindare socială. Și așa există o presiune foarte mare asupra populației generale – presiunea coronavirusului, riscul îmbolnăvirii, presiunea izolării la dimiciliu, s-a prelungit decretul prezidențial cu încă o lună. Aceste aspecte creează o presiune socială uriașă. Dacă apare și scindarea socială, care apare în momentul în care ai anumite decizii care nu sunt convergente și susținute în unanimitatea lor, automat, în păturile sociale apar tot felul de grupuri care se constituie pro sau contra acestor decizii. Cred că orice decizie ar lua autoritățile, trebuie să evite această fracturare în societate pentru că, în mod clar, nu va genera decât haos și chiar și anarhie”, a declarat Radu Țincu.

Meidicul susține că președintele Klaus Iohannis a luat o decizia înțeleaptă atunci când a cerut premierului Ludovic Orban să revină asupra acordului dintre MAI și BOR.

”Este o decizie înțeleaptă. Protocolul pe care l-am văzut ieri cu toții este bine documentat. Problema nu este a protocolului în sine, ci a modului în care el se va aplica în populația largă. România are o problemă cu respectarea regulilor, cu disciplina. Dacă populația ar respecta acest protocol ad litteram, în mod clar nu s-ar înregistra evenimente negative. Dacă ar merge să-și ia Paștele de la biserică respectând doi metri fiecare în spatele celuilalt, pe o coadă liniștită, fără să se îmbulzească, dacă s-ar desemna un singur locatar dintr-o scară de bloc care să coboare să ia Lumina, probabil că lucrurile nu ar degenera din punct de vedere medical. Exact aici este problema. Cred că, de fapt, președintele României a sesizat că aplicarea acestui protocol în practica curentă ar fi un eșec și (...) cred că președintele a procedat corect rechemând la discuții Guvernul pentru a clarifica acest protocol între Biserica Ortodoxă și autorități”, a mai spus Radu Țincu.

Totodată, acesta a precizat că, până acum, restricțiile impuse de autorități în contextul pandemiei de COVID-19 și-au dovedit eficiența în țara noastră.

”Până în acest moment, măsurile luate de autorități în România se pare că sunt benefice și acest lucru nu îl spun în mod personal, ci ne arată statistica evoluției pandemiei în România. Avem un număr mic de cazuri confirmate și avem un număr mic de decese înregistrate. Suntem deja la cinci-șase săptămâni de la momentul în care această pandemie a început să capete proporții și în țara noastră. Până la urmă, aceste măsuri de distanțare socială și-au arătat eficiența în mod clar. Avem un număr de 248 de pacienți la terapie intensivă, este un număr mic. Fără discuție, în acest moment, sistemul de sănătate face față din punct de vedere al terapiei intensive, iar din acest număr trebuie să avem în vedere că nu toți necesită măsuri avansate de terapie intensivă sau ventilație mecanică. Suntem bine. Dar când oamenii primesc informația că suntem bine cred că lucrurile pot fi relaxate. Nu. Suntem bine tocmai pentru că au fost respectate aceste măsuri. Dacă nu le-am fi respectat, probabil că retrăiam sceanariul din Italia sau din Spania.

Întrebat de ce există situații în care dintre două persoane de aceeași vârstă, fără afecțiuni medicale și infectate cu COVID-19, una supraviețuiește iar alta moare, Radu Țincu a răspuns: ”Este o realitate. Statisticile ne arată că acest scenariu este posibil. Sunt persoane care, teoretic, nu au niciun fel de patologie, au aceeași vârstă, parametri similari înainte de a fi contaminați și unul supraviețuiește, și unul moare. Se pare că există o predispoziție genetică de a dezvolta acea complicație care se numește sindorm de detresă respiratorie acută, care este o reacție proprie a organismului în fața injuriei virale. Fiecare dintre noi are în bagajul genetic o predispoziție de a reacționa normal sau nu în fața unei injurii virale”.

Potrivit datelor transmise, miercuri, de Grupul de Comunicare Strategică, în România au fost confirmate 7.216 cazuri de infectare cu noul coronavirus, adică cu 337 mai multe decât la raportarea făcută marți.

Bilanțul deceselor este de 362 de victime.

Pe de altă parte, peste 1.200 de persoane au fost declarate vindecate.

