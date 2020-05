Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat vineri, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, că numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 va crește odată cu revenirea sezonului rece, însă nu se poate afirma deocamdată cu certitudine dacă va fi vorba despre un al doilea val al pandemiei de coronavirus. În lipsa unui vaccin însă, este clar că vor exista pacienți infectați cu SARS-CoV-2 și în toamna și iarna viitoare, a explicat specialistul.

”În momentul în care ai acest virus prezent, singura posibilitate ca al doilea val de îmbolnăviri să nu existe este ca populația să fie imunizată. În acest moment nu există un vaccin, deci imunizarea prin vaccin nu există. A doua variantă este acea imunizare de masă, de turmă, pe care o dorea la început Boris Johnson, în Marea Britanie, iar ca să poți să ai acea imunizare în masă care să oprească transmiterea virusului trebuie să ai undeva la peste 70% din populația unei țări imunizată, ceea ce iarăși nu se întâmplă pentru că în foarte multe țări nu s-a ajuns la acest grad de îmbolnăvire ca să permită o imunitate de turmă și să întrerupă lanțul epidemiologic”, a explicat medicul.

Întrebat dacă în opinia sa va exista totuși un val doi al pandemiei de coronavirus în toamna sau în iarna viitoare, Radu Țincu a răspuns: „Cred că în toamnă vom avea un număr de îmbolnăviri. Nu știu dacă va fi un val, că toată lumea așteaptă valurile pandemiei și sunt unii chiar nemulțumiți că nu am avut un val ceva mai intens. Va fi un număr de îmbolnăviri mai mare pentru că dacă este un virus respirator, în perioada verii se va reduce transmisibilitatea, pentru că avem soare, umiditate și temperaturi ridicate, iar în toamnă va reveni și sigur că vom avea un număr mai mare de îmbolnăviri, ca la orice viroză sezonieră. Dar e greu de spus dacă va fi un val mai puțin puternic sau mai puternic decât acesta. Ar trebui să fie un val mai blând pentru că survine pe o populație care parțial s-a imunizat și care a învățat deja cum să se comporte cu coronavirusul”.

De asemenea, întrebat cum va face față sistemul medical românesc viitorului sezon de gripă care se va suprapune unor noi cazuri de coronavirus, medicul a răspuns: ”Avem perioada celor două-trei luni de vară, în care va fi liniște, teoretic, și va trebui ca tot sistemul sanitar să fie pregătit pentru toamnă când, într-adevăr, va fi acerbă bătălia dintre gripă și coronavirus și alte patologii care sunt prezente, pentru că nu au luat pauză bolile din România. Va trebui crescută, în mod clar, capacitatea de testare, acest lucru este esențial. Și vor trebui regândite cât mai bine circuitele funcționale din spitalele românești”.

Pe măsură ce tot mai multe state din lume au început să adopte măsuri de relaxare a restricțiilor impuse pentru a face față pandmiei, se vorbește tot mai mult de apariția unul al doilea val al îmbolnăvirilor de COVID-19, odată ce temperaturile vor începe să scadă. Părerile specialiștilor sunt însă împărțite. De exemplu, medicul francez Didier Raoult, cunoscut pentru că a aplicat cu succes controversatul tratament cu hidroxiclorochină în cazul pacienților cu coronavirus, este de părere că ”povestea reculului este o fantezie inventată în timpul gripei spaniole”.

”În general, se întâmplă într-o singură curbă. Urăsc să prezic, dar acest mod de a construi (curba clopotului, o singură undă) este destul de comună pentru epidemii. Epidemiile au dispărut în timp înainte de a exista vreun fel de medicament pentru a le combate. Acestea au dispărut oricum. Umanitatea nu este moartă. Nicio epidemie nu este așa. Epidemiile pornesc, accelerează, culminează - acesta este momentul maxim al transmisibilității - și nu știm de ce ”, a susținut medicul francez.

Pe de altă parte, în România, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a avertizat recent că al doilea val al pandemiei va veni și în țara noastră, iar autoritățile trebui să dea dovadă de responsabilitate.

”Să nu uităm că valul 2 va veni. Va veni gripa sezonieră, care și ea e o problemă serioasă și lângă ea, va veni Covid-ul. Vom avea două probleme convergente. Ambele au aproape aceleași simptome, cu diferențe dar e greu să le diferențezi. (...) Eu nu pot să fiu optimist ca persoană responsabilă pe domeniul situațiilor de urgență. Trebuie să fim rezervați, să ne gândim că lucrurile pot să meargă și spre rău”, a spus Raed Arafat.

Potrivit datelor transmise, vineri, de Grupul de Comunicare Strategică, la nivel național au fost confirmate 14.811 cazuri de coronavirus, 312 dintre acestea fiind cazuri noi. Bilanțul deceselor a ajuns la 898, iar 6.423 de pacienți s-au vindecat.

