CORONAVIRUS | Medicul Șerban Bubenek: Începând de luni, vom avea mult mai multe cazuri în terapie intensivă decât am avut în ultima săptămână (VIDEO)

Medicul Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a avertizat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, cu Tudor Barbu, că începând de săptămâna viitoare, potrivit calculelor făcute pe baza datelor din acest moment, se va înregistra o creștere a cazurilor de pacienți cu COVID-19 care au nevoie de internare la terapie intensivă.

”Noi, în ultimele zece zile am avut constant peste 1.000 de pacienți, cazuri noi, confirmați cu COVID-19. Statistica acestei pandemii spune că 5% din acești pacienți vor face o formă gravă și vor avea nevoie, chiar dacă numai pentru câteva zile, de terapie intensivă. 5% din 1.000 înseamnă 50 de pacienți care trebuie să intre în terapie intensivă din aceștia. Dacă noi avem zece zile și știm că în COVID simptomatologia severă respiratorie apare între zilele 10 și 15, vă pot spune, în baza acestor simple calcule, că începând de luni, trebuie să știm sigur că vom avea mult mai multe cazuri în terapie intensivă decât am avut în ultima săptămână”, a declarat Șerban Bubenek.

Întrebat dacă îl sperie faptul că România a depășit pragul de 400 de pacienți cu COVID-19 internați la ATI, medicul a răspuns: ”Sunt 402 cazuri astăzi în paturile ATI destinate pacienților cu COVID. În clipa de față avem 870 de paturi ATI destinate strict pacienților cu COVID. Dacă ne uităm la număr, sunt un pic mai puțin de jumătate. Aceasta este marea problemă”.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, că 49.591 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 la nivel național, la un număr total de 1.177.630 de teste prelucrate, dintre care 1.356 reprezintă cazuri noi de îmbolnăvire, la 23.346 de teste. Din numărul total de pacienți depistați cu infecție cu coronavirus, 26.609 au fost declarați vindecați și 4.005 asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare, 2.304 au decedat, dintre care 35 au murit în ultima zi, iar alți 402 sunt internați în secțiile de terapie intensivă din țară.

