CORONAVIRUS | Medicul Virgil Musta: Dacă nu ne trezim în acest ultim moment, riscăm să luăm calea Italiei, în care sistemul de sănătate să fie copleșit și lumea să moară la domiciliu pentru că nu mai are unde să se interneze (VIDEO)

Medicul Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, este de părere ca impunerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile deschise aglomerate este o măsură necesară pentru a limita răspândirea noului coronavirus. Musta a subliniat că în orice situație pot fi găsite soluții de a lupta cu epidemia de COVID-19, însă este vorba despre măsuri nepopulare, greu de acceptat de o parte a populației. În lipsa aplicării acestora, România ar putea ajunge în situația dramatică prin care au trecut Italia și Spania în primăvara acestui an, a avertizat medicul, iar sistemul de sănătate din țara noastră nu va mai putea face față numărului extrem de mare de pacienți în stare gravă.

Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni, despre faptul că autoritățile iau în calcul posibilitatea de a impune purtarea obligatorie a măștii de protecție și în spațiile deschise, mai exact, în locurile foarte aglomerate. Odată cu intrarea în vigoare a stării de alertă, pe 15 mai, românii au fost obligați să poarte măști de protecție în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă.

Referitor la măsura anunțată de șeful Guvernului, medicul Virgil Musta a precizat, în cadrul Știrilor B1 TV: ”Da, s-ar putea să fie o măsură necesară. Eu consider că în orice zonă sau în orice activitate, trebuie să evaluăm riscurile și dacă există risc de contaminare în zona respectivă vor trebui luate măsuri. Dacă într-o zonă, chiar dacă este în aer liber, oamenii stau unul lângă altul și respiră unul în fața celuilalt sau tușesc sau strănută, acea zonă poate deveni un focar de contaminare și de îmbolnăvire. De aceea, eu cred că orice activitate trebuie evaluată și să se ia măsuri pentru a nu deveni un factor de contaminare mai departe”.

În acest context, Virgil Musta a dat exemplul Spaniei, unde există regiuni în care purtatul măștii este obligatoriu inclusiv la plajă.

”În Spania, țară care a fost traumatizată de această infecție în prima parte a pandemiei, se iau măsuri drastice și necesare. De exemplu, în Andaluzia, cei care merg pe plajă sunt obligați să poarte mască. Eu cred că și aici, în momentul în care se constată că se adună prea multă lume la grătare, undeva în afara stațiunii, această activitate trebuie făcută sub control sau interzisă. Există soluții, dar nu toate sunt populare și ușor de luat, dar dacă nu luăm aceste măsuri și nu ne trezim în acest ultim moment, în acest al 12-lea ceas, riscăm să luăm calea Italiei și Spaniei sau a Franței, în care sistemul de sănătate să fie copleșit și lumea să moară la domiciliu pentru că nu mai are unde să se interneze. Nici nu vreau să mă gândesc la un asemenea scenariu. Eu încă sper că vom depăși cu bine această perioadă mai dificilă din viața noastră și, până la urmă, persoanele responsabile vor câștiga acest război”, a mai spus Musta.

Totodată, medicul a vorbit despre aglomerarea spitalelor în care sunt tratați pacienții cu COVID-19, precizând că legea carantinării și izolării este una echilibrată, care vine în ajutorul pacienților.

”Datorită afluxului mare de pacienți internați în ultimele zile, locurile din spitale au devenit insuficiente. (...) Legea este echilibrată și protejează pacientul, în sensul că (...) ne permite să evaluăm pacienții în maximum 48 de ore, după care să putem să le spunem «ai risc de evoluție severă și ar fi mai bine să rămâi în spital sau te poți duce liniștit acasă și ținem legătura cu tine dacă cumva se întâmplă ceva». Marea majoritate a locurilor, cel puțin în spitalele de fază 1, pacienții au forme severe de boală sau de la medii spre severe. Sunt spitalele suport și zonele de izolare unde sunt pacienții scu forme ușoare. Multora dintre ei le recomandăm dacă au posibilitatea, să se izoleze la domiciliu. Datorită dinamicii pandemiei, cred că și aceste măsuri trebuie rapid modificate sau adaptate în funcție de condiția concretă din momentul respectiv al pandemiei”, a explicat Virgil Musta.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni că, în ultimele 24 de ore, au fost depistate cu coronavirus încă 1.104 de persoane, iar 19 pacienți cu COVID-19 au murit. Astfel, bilanțul epidemiei a ajuns la 45.902 de infectări și 2.206 decese. În secțiile de Terapie Intensivă sunt internați în acest moment 353 de oameni. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.110.534 de teste Covid-19. Dintre acestea 7.574 au fost efectuate în ultimele 24 de ore.

