CORONAVIRUS | Medicul Virgil Musta: Dacă stăm la coadă, nu menținem distanțarea și izolarea socială, în foarte scurt timp, numărul de îmbolnăviri va depăși capacitatea noastră de terapie (VIDEO)

Medicul Virgil Musta, şeful secţiei de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara a subliniat joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că oamenii nu trebuie să se relaxeze și să nu mai respecte restricșiile impuse de autorități în contextul pandemiei de COVID-19 pentru că altfel, numărul îmbolnăvirilor va crește foarte mult iar sistemul de sănătate din România nu va mai face față pacienților infectați cu noul coronavirus.

Întrebat dacă mesajul transmis de autorități nu a fost suficient de clar, de vreme ce oamenii se înghesuie în piețe în aceste zile, ignorând practic regulile de distanțare socială, medicul Virgil Musta a răspuns: ”Eu cred că a fost, doar că trebuie să se repete. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este momentul să ne relaxăm. Noi am reușit să ținem această epidemie sub control tocmai datorită acestor măsuri foarte restrictive care, sunt de acord, nu sunt ușor de respectat, dar sunt singura noastră șansă. În momentul în care stăm la coadă, nu respectăm regulile, nu menținem distanțarea și izolarea socială, în foarte scurt timp, vom ajunge la un număr de îmbolnăviri care să depășescă capacitatea noastră de terapie și, în consecință, și un număr mare de decese. Avem exemplul Italiei, unde nu s-au respectat aceste reguli și, în momentul de față, este o țară îndoliată, cu peste 20.000 de decese, ceea ce este foarte, foarte trist.

De asemenea, întrebat dacă România ar putea să ajungă la numărul de 1.000 de îmbolnăviri de coronavirus pe zi, medicul a răspuns: ”Da, foarte probabil că o să urce. Această pantă ascendentă depinde, pe de o parte, de numărul de determinări pe care le putem face zilnic. Crește și capacitatea de determinare, ceea ce face și să descoperim mai multe cazuri. Pe de altă parte, definiția de caz a fost schimbată și va permite unui număr mult mai mare să fie testați și, sigur, aceste lucruri vor duce la creșterea numărului de cazuri. În plus, dacă nu respectăm cu strictețe regulie, pentru că în jurul nostru oricine poate fi contaminat, există riscul să ne contaminăm și să ne îmbolnăvim cu forme grave de boală și să ajungem poate chiar pe paturile terapiei intensive, dacă o să mai avem paturi disponibile”.

Totodată, întrebat dacă a întâlnit cazuri în care tratamentul împotriva noului coronavirus să nu funcționeze la pacienți care nu au alte afecțiuni medicale, Virgil Musta a răspuns: ”Da, sunt și astfel de cazuri. Nu sunt foarte multe, dar sunt și intră într-un procent mic și niciodată nu știm dacă noi, ca persoană, suntem în procentul de cazuri care evoluează bine sau în acel 1%-2% de cazuri care evoluează rău în aceste situații. De fapt, totul depinde de imunitatea noastră”.

Ministerul Sănătății a aprobat, joi, modificarea algoritmului de testare pentru infecția cu noul coronavirus și a definiției de caz. În contextul în care România a intrat într-o nouă fază epidemiologică, specialiștii au stabilit includerea în prioritățile de testare pentru COVID-19 a unor categorii de pacienți cu risc mare de forme severe și deces.

Este vorba despre pacienții care urmează să fie supuși unui transplant, donatorii de organe, pacienții asimptomatici cu imunosupresie, pacienții oncologici asimptomatici aflați in curs de chimioterapie,

Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre invazive, hemodializații simptomatici sau asimptomatici contacți cu caz confirmat, gravidele asimptomatice aflate în carantină sau izolare la domiciliu sau care au fost contact apropiat cu un caz confinnat și personalul de îngrijire din cămine de bătrâni.

Potrivit informării transmise, joi, de Grupul de Comunicare Strategică, la nivel național au fost confirmate 7.707 de cazuri de contaminare cu COVID-19, dintre care 243 de pacienți sunt internați la terapie intensivă.

Bilanțul deceselor a ajuns la 392 de victime.

