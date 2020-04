Medicul Virgil Musta, șef de secție Spitalul dr. Victor Babeș din Timișoara, a explicat, luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, de ce medicamentul Favipiravir nu este folosit încă în țara noastră în cazul pacienților infectași cu noul coronavirus. Cunoscut și ca Avigan, acest medicament a fost folosit cu succes în 2016, în timpul epidemiei de Ebola, iar recent, presa din China nota că Favipiravir poate fi folosit ca tratament experimental împotriva COVID-19.

”Este un medicament care, conform studiilor făcute în Japonia, are rezultate foarte bune și a avut rezultate foarte bune și pe gripă, și pe Ebola și care se va folosi și la noi în țară prin studii clinice. Acest medicament va intra în țară în urma studiilor clinice. Studiul clinic înseamnă să administrăm acest medicament pe niște criterii persoanelor cu COVID-19 și să facem comparație cu medicamentele pe care le dăm acum ca să vedem rezultatele”, a explicat medicul Virgil Musta.

Întrebat de ce acest medicament nu este folosit și acum de vreme de Organizația Mondială a Sănătății l-a omologat și a fost folosit cu rezultate pozitive până acum, medicul a declarat: ”Pentru că firma producătoare de medicamente nu îl dă statului român decât prin studii clinice. (...) În Europa, există o unitate în țările europene în care se studiază mai multe medicamente. Fiind și noi în comunitatea europeană, primim aceste medicamente prin aceste studii clinice. (...) Este destul de complicată evaluarea și acreditarea unui medicament, sunt niște reguli pe plan mondial”.

Totodată, întrebat dacă numărul mare al vindecărilor pacienților cu COVID-19 din Timiș este rodul muncii echipei sale sau este vorba despre șansa pe care au avut-o acei pacienți să nu piară din cauza infecției cu noul coronavirus, medicul a precizat: ”Eu cred că este jumătate/jumătate, să le împărțim frățește. Pe de o parte, Dumnezeu este cel care ne dă această șansă să supraviețuim, pe de altă parte este rodul unui complex care lucrăm la această patologie, în frunte cu domnul Streinu Cercel care ne coordonează. Noi avem o echipă care lucrează bine și de aceea avem rezultate bune”.

De asemenea, întrebat ce ar cumpăra acum pentru ca lupta cu COVID-19 în România să dea roade, Virgil Musta a răspuns: ”În primul rând, aș lua echipamente de protecție ca să ne protejăm personalul medical care luptă cu această boală pentru că altfel, la un moment dat, nu va mai avea cine să lupte. Aș lua echipamente foarte performante ca să avem și mijloacele cu care să luptăm și aș intra în aceste studii sau aș cumpăra, dacă există deja pe piață, medicamente foarte eficiente ca să le pot administra pacienților mei”.

Medicul de la Timișoara a vorbit și despre spitalele din Suceava, Deva și Focșani al căror management a fost militarizat.

”Este păcat că am ajuns la situații din acestea extreme. Suntem într-o situație de urgență și sunt domeniii și locuri unde trebuie făcută ordine. (...) Cred că este important să tragem niște concluzii din aceste lucruri. După ce se termină această pandemie trebuie să stăm foarte calmi și să gândim, să fim înțelepți și să tragem concluziile necesare ca cel puțin de acum înainte să nu se mai întâmple aceste lucruri”.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat luni că Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Pantelimon” din Focșani va fi condus de medici militari. Asta după ce mai multe cadre medicale și chiar și managerul unității sanitare au fost testați pozitiv la infecția cu SARS-CoV-2. În aceste condiții, întregul personal medicale de la spitalul din Vrancea a fi testat. Același lucru se va întâmpla ți în cazul cadrelor medicale de la Stația de ambulanță.

Spitalul Județean din Focșani este al treilea din țară cu o conducere militară, după cele din Suceava și Deva, unități medicale aflate în centru a două dintre cele mai mari focare de COVID-19 din România.

Potrivit celei mai recente raportări a Grupului de Comunicare Strategică, până luni la ora 13.00, la nivel național erau confirmate 6.633 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Este vorba despre 333 de noi cazuri de contaminare înregistrate în ultimele 24 de ore pe teritoriul României. Totodată 914 pacienți au fost declarați vindecați.

Bilanțul deceselor, la nivel național a ajuns la 318.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.