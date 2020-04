CORONAVIRUS | Metodă de testare pentru infecția cu COVID-19, folosită în Israel și Germania, aplicată acum și la Oradea. Managerul Spitalului Județean, Gheorghe Carp: Este foarte ieftină și foarte eficientă (VIDEO)

O metodă de testare pentru infecția cu COVID-19, folosită până acum în Israel și Germania, a început să fie aplicată și la Oradea. Aceasta presupune testarea de grupuri formate din 32-64 de persoane pentru a determina potențialul infecțios al unui grup. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu, Gheorghe Carp, managerul Spitalului Județean din Oradea, a explicat că este vorba despre o metodă de testare, utilizată și în cazul altor boli infecțioase.

”Nevoia ne-a învățat. Metoda se adresează grupurilor mai mari de oameni, sunt multe comunități la noi în care sunt cu zecile într-o familie, care stau împreună, și mai ales cei care au venit din străinătate, care nu pot fi despărțile și este foarte greu și foarte costisitor să testăm sute de oameni. Atunci am apelat la această metodă care se practică în multe boli infecto-contagioase, și în malarie se practică această metodă. Eu am citit într-un mesaj trimis din străinătate că există această metodă, i-am rugat pe specialiștii din laboratorul Spitalului Clinic să examineze metoda, s-a ajuns la concluzia că este o metodă foarte bună și am și trecut la aplicarea metodei pentru cei care sunt în carantină, dar și pentru grupuri de doctori care nu sunt expuși direct. La Oradea există un spital mare de 450 de paturi dedicat COVID-19, dar la Spitalul Județean, ca să rămână neafectat de infectări, trebuie să verificăm întotdeauna. Sunt grupuri, în secții neexpuse, care periodic sunt testați după această metodă, fiind foarte ieftină și foarte eficientă. La un grup de 32 de persoane, ca să ajungi la persoana infectată, dacă este una, trebuie să facem numai șase teste, și rămân 26 disponibile”, a explicat Gheorghe Carp.

Întrebat dacă metoda este bună, de ce nu este folosită peste tot, managerul Spitalului din Oradea a răspuns: „După ce am pornit noi, acum o săptămână. Am citit că și la Timișoara se merge tot pe acest principiu și, spre surprinderea mea, și Satu Mare vrea să adopte. După părerea mea, este o metodă care ne poate ajuta, nu în determinarea individuală, dar pentru grupurile mari. Se vorbea de acea testare în masă, despre care nimeni nu spunea cum se face, dar se va face. (...) Domnul ministru și domnul Arafat au fost informați de această metodă pentru că ei sunt cei care trebuie să fie informați. Pentru grupurile cărora le sunt destinate, au spus că sunt de acord”.

Potrivit datelor raportate, vineri, de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Bihor sunt confirmate 222 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.

La nivel național, numărul persoanelor testate pozitiv pentru COVID-19 este de 8.067, dintre care 258 de pacienți sunt internați la terapie intensivă.

Bilanțul deceselor a ajuns la 411.

Pe de altă parte, de la debutul pandemiei, în România 1.508 persoane diagnosticare cu noul coronavirus au fost declarate vindecate.

Amintim că joi, Ministerul Sănătății a aprobat, joi, modificarea definiției de caz și a algoritmului de testare pentru infecția cu noul coronavirus. Astfel, printre categoriile care vor fi testate se numără și pacienții care urmează să fie supuși unui transplant, donatorii de organe, pacienții asimptomatici cu imunosupresie, pacienții oncologici asimptomatici aflați in curs de chimioterapie, pacienții oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre invazive, hemodializații simptomatici sau asimptomatici contacți cu caz confirmat, gravidele asimptomatice aflate în carantină sau izolare la domiciliu sau care au fost contact apropiat cu un caz confinnat și personalul de îngrijire din cămine de bătrâni.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.