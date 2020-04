CORONAVIRUS. Mii de oameni, buluc pe Aeroportul Avran Iancu din Cluj pentru a pleca la muncă în Germania / A fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor (VIDEO, FOTO)

Mii de români au dat năvală pe Aeroportul din Cluj pentru a pleca spre Germania cu una dintre cele 12 curse charter programate joi. Parcarea din fața Aeroportului Avram Iancu a devenit neîncăpătoare, iar românii veniți din mai multe județe din Transilvania și Moldova pentru a merge la muncă în agricultură în Germania au stat “umăr la umăr” pentru a efectua formalitățile necesare plecării din țară.

