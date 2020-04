CORONAVIRUS | Mii de români se înghesuie pe aeroporturi, în plină pandemie de COVID-19 pentru a prinde un zbor cu destinația Germania. Guvernul de la Berlin a aprobat un plan prin care vrea să aducă 80.000 de muncitori sezonieri

După ce Guvernul de la Berlin a relaxat restricțiile de călătorie pentru muncitorii sezonieri din România și din alte state est europene, primii români au ajuns deja în Germania, în plină pandemie de COVID-19. Nu mai puțin de 150 de muncitori au decolat joi după amiaza, de pe Aeroportul Internațional din Sibiu și au ajuns în siguranță la Dusseldorf, Germania, unde sunt așteptați să muncească la strângerea recoltei de primăvară, în plină pandemie de COVID-19.

Aceștia sunt doar o parte din zecile de mii de români care sunt așteptați să muncească în Germania în perioada următoare, după ce Guvernul de la Berlin a aprobat un plan ce permite aducerea unui număr de 80.000 de muncitori sezonieri străini în aprilie şi mai.

În acest context alți munitori români, polonezi şi Bulgaria sunt așteptați să se numere printre cei de la bordul a două zboruri operate de Eurowings, divizia low-cost a companiei Lufthansa, către Düsseldorf şi unul spre Berlin. De asemenea, alți munictori vor decola vineri, cu destinația Karlsruhe, scrie rri.ro.

Haos pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca aproximativ 1.500 de români așteptau să se îmbarce în mai multe zboruri tip charter

Scene șocante au avut loc joi pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca, unde aproximativ 1.500 de români s-au îngrămădit, în ciuda pericolului reprezentat de pandemia de COVID-19, pentru a se îmbarca în 12 zboruri tip charter special organizate, cu destinația Germania.

Regulile de distanțare au fost complet ignorate, în imaginile surprinse de martorii oculari fiind surprins haosul și aglomerația. Pentru a face ordine în acest caz, prefectura Cluj a trimis jandarmeria la fața locului, și pentru a impune distanțarea minimă de 1,5 metri în persoanele din aeroport.

Despre acest caz, directorului Aeroportului Cluj, David Ciceo, a declarat pentru B1 TV că responsabili pentru haosul creat sunt companiile private care au organizat zborurile. Acestea ar fi adus pe cei 1.500 de munictori români la aeroport la ora 7:00 dimineața, deși primul zbor a fost la ora 13.00, iar ultimul avion va decola la ora 21:00. Mai mult, spune Ciceu, oamenii au sosit la aeroport fără bilete și fără să știe unde pleacă cu exactitate.

Sursa foto:INQUAM/Octav Ganea

Deficit de forță de muncă uriaș în Germania, după izbucnirea pandemiei

Inițial, după izbucnirea pandemiei de coronavirus, muncitorii sezonieri din România și din alte state est europene care își desfășoară activitatea în Germania, au fost blocați în țările de origine după ce mai multe restricții de călătorie au fost impuse. Acaestă situație a creat un deficit masiv de personal disponibil în Germania pentru culegerea recoltelor de primăvară, având în vedere că aproximativ 300.000 de astfel de muncitori au fost angajați anul trecut.

Presa germană scrie că majoritatea muncitorilor provin din țări din Europa de Est, cum ar fi România, Bulgaria, Ucraina și Ungaria, unde salariile sunt mult mai mici decât în ​​Germania, care este cea mai mare economie din Europa.

În acest context, Guvernul de la Berlin a adoptat un nou plan care prevede aducerea unui număr de 80.000 de muncitori din aceste state pentru a completa deficitul de personal din agricultură. Ministrul Agriculturii din Germania, Julia Kloecker, a spus că este o „soluție pragmatică și orientată spre mai multe obiective”, care va permite să sosească până la 40.000 de lucrători sezonieri în aprilie, iar alți 40.000 în mai. Ea a spus că speranța este să găsească 20.000 de muncitori suplimentari în cele două luni în rândul șomerilor, studenților sau solicitanților de azil rezidenți din Germania.

Lucrătorii interesați trebuie să se înregistreze online și să se supună unei verificări efectuate de către poliția federală germană. Fermierii care au nevoie de ajutor se înregistrează la rândul lor online la Eurowings, compania aeriană care a contractat serviciile pentru aducerea muncitorilor sezonieri.

Ambasadorul României la Berlin dă asigurări că românii sunt așteptați în Germania

Despre situația muncitorilor români sezonieri care au părăsit Germania în contextul pandemiei de COVID-19,a vorbit miercuri seara și ambasadorul României la Berlin, Emil Hurezeanu, pentru B1 TV. Acesta a precizat că românii nu trebuie să se teamă că nu își vor mai găsi de lucru, pentru că sunt așteptați de germanii care au nevoie de forță de muncă în continuare. Pe de altă parte Emil Hurezeanu a constatat o îngreunare a feplasării românilor săre Germania din cauza restricțiilor de circulație de la granița cu Ungaria.

“Nu cred că Germania care are un spor demografic încă mic și care are nevie acum după ce inițial refuzase 200.000 de sezonieri români, care vin în fiecare an, cel puțin din 2007 și apoi din 2014 când s-a liberalizat piața. Suntem cea mai mare comunitate națională a unei țări din UE. Avem coeficient foarte bun de integrare și suntem așteptați. Noi muncim în construcții, în pomicultură. Vor veni totuși, după ce câteva zile au avut dubii, 40.000 de muncitori sezonieri, cei mai mulți în aprilie și alți 40.000 în mai. Sunt toate acestea semne că vor fi depășite aceste faze”, a declarat Emil Hurezeanu.

Îngrijitoarele românce din Austria au primit o grea lovitură: Nu mai pot accesa zboruri charter

Dacă muncitorii sezonieri se pot bucura de faptul că restricțiile impuse în urma ordonanțeor militare nu le împiedică deplasarea în afara granițelor pentru a-și desfășura activitatea, nu același lucru se poate spune despre îngrijitoarele care sunt așteptate în statele occidentale. Asta după ce articolul 10 prevede că lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul sanitar și al asistenței sociale nu pot accesa zboruri charter operate cu avizul autorităților, la fel ca în cazul lucrătorilor sezonieri.

Această ordonanță prevedere o blocare a deplasării cu avionul a îngrijitoarelor românce în Austria, după ce atât Guvernul României, cât și cel de la Viena au adoptat deja mai multe restricții de călătorie în acest sens. Practic Articolul 10 al ordonanței nr. 7 permite doar efectuarea unor curse neregulate, de tip charter pentru transportul „lucratorilor sezonieri" din Romania către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de destinație.

Amintim faptul că la începutul săptămânii trecute, un număr de 281 de îngrijitoare au decolat din Timișoara și din Sofia pentru a ajunge în Austria, unde, în plină pandemie de coronavirus, sunt așteptate să ofere asistență 24 de ore din 24 familiilor aflate în dificultate.

După ce au ajuns în Austria, îngrijitoarele românce au întâmpinat mari dificultăți pe de o parte din cauza carantinei impuse de către Guvernul de la Viena, pe de altă parte din cauza lipsei unui venit în perioada în care nu pot munci.

În mod normal toate persoanele care intră în Austria trebuie să prezinte un certificat medical din care să rezulte că nu sunt infectate cu noul coronavirus. Cei care nu au un astfel de certificat trebuie să stea în carantină timp de 14 zile. În această situație se află și îngrijitoarele din România.

În ceea ce privește veniturile pe care îngrijitoarele din România le-ar obține, Camera Economică Federală a Austriei (WKÖ) a anunțat de curând un ajutor cuprins într-o primă tranșă între 500 și 1000 de euro, în funcție de venit.