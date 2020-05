Vineri, 29 mai, va începe distribuția măștilor de protecție către inspectoratele școlare care le vor împărți în unitățile de învățământ, unde vor fi folosite de elevii care se vor reîntoarce în școli, începând din 2 iunie, pentru a se pregăti pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat. Anunțul a fost făcut, joi, în debutul ședinței de Guvern, de ministrul Educației, Monica Anisie.

Întrebată de premierul Ludovic Orban care este situația achiziției măștilor de protecție pentru unitățile de învățământ, Monica Anisie a precizat că au fost încheiate contractele de achiziție.

”Mâine (vineri, 29 mai – n.r.) începe distribuţia către inspectoratele şcolare urmând ca acestea să ducă în unităţile de învăţământ preuniversitar măştile necesare”, a spus ministrul Educației.

Totodată, Monica Anisie a solicitat suplimentarea ordinii de zi a ședinței Executivului cu un proiect referitor la trasportul gratuit cu trenul și cu metroul pentru elevi și studenți pentru anul 2020.

“Vă rog să îmi permiteţi să introducem pe ordinea de zi suplimentară un proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor şi pentru modificarea hotărârii de guvern numărul 42/2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi. Este vorba despre transportul local gratuit pentru elevi pe tot parcursul anului calendaristic, transportul elevilor care fac naveta va fi gratuit pe tot parcursul anului şcolar, iar transportul feroviar şi cu metroul pentru elevi şi pentru studenţi va fi gratuit pe tot parcursul anului calendaristic”, a anunțat Monica Anisie.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, într-o declarație de presă susținută la Palatul Cotroceni, că atât Evaluarea Națională, cât și examenul de Bacalureat se vor desfășura potrivit calendarului stabilit.

În cazul în care vor exista elevi bolnavi care nu se pot prezenta la examene la datele planificate, va exista o nouă sesiune a Evaluării Naționale, la finalul lunii iunie,

”Este posibil să vină copii la școală pentru examen și la termometru să se constate că au febră și nu pot să intre la examen. Pentru acești copii am considerat că trebuie să găsim o soluție să primească totuși aceeași șansă ca și copiii care pot intra la examen și atunci se va organiza - atenție!, vorbesc de Evaluare Națională, deci Evaluarea Națională se ține, începând din 15 iunie, așa cum a fost planificată - pentru copiii însă care sunt bolnavi, care sunt găsiți cu febră la intrarea în școală, care sunt izolați împreună cu familia la domiciliu, care sunt într-o localitate sau într-un cartier care este în carantină, pentru aceștia, deci pentru motive medicale și de carantină, și numai pentru aceștia, se organizează o a doua sesiune de Evaluare Națională, începând din 29 iunie”, a anunțat Klaus Iohannis.

De asemenea, elevii de clasa a XII-a, care au probleme de sănătate în perioada de desfăășurare a Bacalaureatului, vor putea susține examenul la cea de-a doua sesiune, programată în luna august.

Domeniul educației a fost unul dintre cele mai afectate de pandemia de coronavirus, în condițiile în care școlile au fost închise la jumătatea lunii martie iar în acest an școlar elevii nu se vor mai întoarce în bănci.

De altfel, ministrul Monica Anisie a declarat recent că docamdată nu crede că este posibil ca odată cu reluarea cursurilor, în noul an școlar, elevii să se reîntoarcă în clasele obișnuite, cu 30 de persoane. Astfel, este luată în calcul posibilitatea ca unele activități școlare să se desfășoare și în viitor în regim online.

„La acest moment, scenariul acesta nu îl văd posibil, nu ne mai putem întoarce la sălile de clasă pline cu peste 30 de elevi la clasă. Trebuie să luăm măsuri de la toamnă, în aşa fel încât să reducem numărul de copii la clasă”, a declarat Monica Anisie, la Digi 24.

