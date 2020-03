CORONAVIRUS | Ministrul interimar al Educației, despre varianta închiderii școlilor: Cursurile ar putea fi predate online (VIDEO)

Autoritățile nu au luat în calcul, până în prezent, varianta închiderii școlilor. Ministrul interimar al Educației, Monica Anisie, face apel la calm și îi îndeamnă pe elevi sa meargă la ore. În România sunt deocamdată patru cazuri confirmate de elevi care au fost infectați, trei din Timiș și unul din Hunedoara. Ministrul interimar al Educației a mai spus că dacă vor exista foarte multe cazuri de coronavirus, va trebui să se găsească o soluție de predare a cursurilor online.

”Măsura suspendării cursurilor este luată de Comitetul Național pentru Situații Specială de Urgență. Astăzi (luni - n.r.), la ora 16.00, vom avea o altă întâlnire și vom vedea dacă este necesar să lupăm în calcul suspendarea cursurilor. Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Educației, deja a transmis o procedură către toate unitățile de învățământ, prin care s-a stabilit modalitate suspendării cursurilor acolo unde apare un caz de îmbolnăvire cu coronavirus”.

Întrebată dacă se ia în calcul inclusiv măsura predării cursurilor online, ministrul a răspuns: ”Am luat în calcul și această soluție. Încă de săptămâna trecută am gândit o astfel de procedură. Astăzi avem o întâlnire cu reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale pentru a lua în calcul și predarea cursurilor într-un astfel de mod. Luăm în calcul inclusiv dotările, nu numai modalitatea de realizare a acestor cursuri”.

”Eu am ținut în permanență legătura cun Inspectoratele școlare județene și m-au asigurat că în școli există săpun și dezinfectant”, a mai spus ministrul interimar al Educației.

Odată cu depistarea de noi cazuri de infecție cu coronavirus din România și cu noile restricții impuse adunărilor de oameni, se ridică în aer tot mai tare suspiciunea că noul coronavirus și efectele sale ar putea da peste cap activitatea școlilor și a liceelor din țară.

Astfel, pe grupurile de elevi din București a început să circule anexa de la Hotărârea nr. 6 din 6 martie a Ministerului Afacerilor Interne, care prevede, printre altele, procedura și criteriile de suspendare a cursurilor școlare. (Detalii AICI)

