CORONAVIRUS | Ministrul Internelor, Marcel Vela: ”Din 15 iunie va urma o nouă etapă de relaxare. Pentru a treia etapă de relaxare vor fi multe surprize plăcute”

Ministrul Internelor, Marcel Vela, a anunțat sâmbătă, că din 15 iunie, autoritățile vor adopta noi măsuri de relaxare a restricțiilor impuse pe fondul pandemiei de COVID-19, iar noua etapă a relaxării va veni cu „multe surprize plăcute”, care, ”cu siguranță, vor fi bine primite de către populație”. În acest moment, măsurile la care se referă șeful MAI sunt în lucru, iar forma lor finală a depinde de constatările specialiștilor cu privire la evoluția situației epidemiologice din România.

Marcel Vela: Pentru a treia etapă de relaxare vor fi multe surprize plăcute

„Pentru a treia etapă de relaxare vor fi multe surprize plăcute. Nu vreau să spun acum care din ele, pentru că nu este corect față de colegii mei cu care voi lucra. Cu siguranță, vor fi bine primite de către populație, dar vreau să precizez că sunt în funcție și de analiza, de statistica epidemiologică, de consultarea specialiștilor în boli infecțioase”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, pentru Digi 24.

Ministrul Internelor: Din 15 iunie va urma o nouă etapă de relaxare

Totodată, Marcel Vela a făcut apel la un comportament responsabil din partea tuturor cetățenilor, astfel încât să fie limitată cât mai mult râspândirea noului coronavirus în rândul populației.

”Mă bazez pe responsabilitatea tuturor compatrioților, astfel încât să nu crească aceste cazuri de înbolnăviri, și din 15 iunie să trecem spre o normalitate cât mai dorită și apropiată de ceea ce estimăm fiecare dintre noi. Din 15 iunie va urma o nouă etapă de relaxare”, a mai spus Marcel Vela.

Premierul Ludovic Orban, despre noile măsuri de relaxare: Le vom anunţa la timpul potrivit

Despre a treia etapă a relaxării a vorbit, sâmbătă, și premierul Ludovic Orban, care a fost surprins la o terasă din Centrul Vechi al Capitalei.

Întrebat la ce ar trebuie să se aștepte românii începând din data de 15 iunie, șeful Guvernului a răsăpuns: ”Analizăm alte măsuri de relaxare, pe care le vom anunţa cu câteva zile înainte de data de 15 iunie. Le vom anunţa la timpul potrivit”.

Situația actualizată a cazurilor de coronavirus, la nivel național

Cea mai recentă raportare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică arată că, până sâmbătă, la ora 13.00, la nivel național au fost confirmate 20.290 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 187 mai multe față de datele anunțate de autorități vineri, la aceeași oră. Bilanțul deceselor, în România, a ajuns la 1.318. Totodată, 153 de pacienți se află, în continuare internați în secțiile de terapie intensivă. În același timp, de la începutul pandemiei și până în prezent, 14.419 de români testați pozitiv la COVID-19 au învins boala și au fost declarați vindecați.

La nivel național, au fost prelucrate 496.408 de teste, a mai anunțat sâmbătă, Grupul de Comunicare Strategică.

Referindu-se la evoluția epidemiei de coronavirus în România, ministul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că, din punctul său de vedere, noul val de COVID-19 cel de-al doilea val de COVID-19 nu va avea amploarea primului, însă a subliniat că este important ca autoritățile să fie pregătite pentru orice scenariu.

"Eu cred că al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar noi trebuie să fim pregătiţi pentru absolut orice. (...) Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece şi prin al doilea. Suntem o parte dintre noi care se imunizează. Imunizarea noastră se face în două feluri: trecând prin boală sau vaccinându-ne. Deocamdată vaccinul nu-l avem (...) Ca şi vaccinul antigripal, ca şi vaccinul anti-Covid, le recomanzi. Sunt acele seturi de vaccinuri care se fac pe program pe care le luăm din copilărie, pe acelea le-aş face vaccinare obligatorie. Este o patologie care, poate, o s-o avem un an, doi, nu este o patologie care se perpetuează de la an la an. (...) Nu putem introduce oligativitate după un an-doi de boală”, a explicat ministrul Sănătății, la Digi 24.