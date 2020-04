Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a declarat, vineri, că, în acest moment în România există medicamentele necesare pentru tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus, precizând că Ministerul Sănătății a primit peste un milion de doze de hidroxicolorchină, care poate fi adiministrată la peste 45.000 de persoane.

”În prezent, la nivel național, avem medicația necesară tratării pacienților fără discontinuitate. Ministerul Sănătății a primit ca donație 18.000 de cutii, 1.080.000 de doze de hidroxiclorochină, medicamente pentru tratamentul a peste 45.000 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2, conform protocolului de tratament. De asemenea, un număr de aproximativ 4.000 de cutii dintr-un alt medicament antiviral, folosit în tratarea a peste 8.000 de pacienți, a fost donat și distribuit în zece unități sanitarea care tratează pacienți cu COVID-19.

Mai avem de încheiat un protocol pentru donarea a trei echipamente de plasmafereză și 3.000 de kituri de colectare plasmă. (...) În acest fel, avem asigurat accesul pacienților români infectați cu SARS-CoV-2 la tratamentul cu plasmă umană hiperimună.

Avem donații de peste un milion de recoltoare. Mai sunt cantități de medicamente care vor veni prin donații. Acum se lucrează la contractele de donații și aceste medicamente vor ajunge în depozitele UNIFARM. Pentru asigurarea tratamentului fără discontinuitate vor fi demarate și proceduri de achziție în perioada imediat următoare”, a declarat ministrul Nelu Tătaru, într-o conferință de presă.

În contextul în care vârful epidemiei de coronavirus este așteptat, în România, după Paște, ministrul Sănătății a fost întrebat care este necesarul de ventilatoare din unitățile medicale.

”Necesarul de ventilatoare depinde foarte mult de acel vârf. În acest moment, avem 1.600 de ventilatoare pe 1.600 de paturi de ATI. Mai avem până la 2.900 ventilatoare care sunt în spitalele mici, de suport, care pot fi repuse în funcțiune sau pot fi reevaluate. Avem, în continuare achiziții de ventilatoare, precum și o producție internă care cred că se va definitiva în două săptămâni. În trei săptămâni, ar trebui să vină toate cele 200 anunțate. Este achiziția centralizată ONAC”, a mai spus Nelu Tătaru.

În aceeași conferință de presă, ministrul Sănătății a admis că, în contextul crizei provocate de noul coronavirus, au ieșit la iveală deficiențele din instituțiile medicale și că în acest moment există trei focare de infecție cu COVID-19 pe peritoriul țării noastre, la Suceava, Arad și Deva.

Totodată, probleme grave au fost descoperite și la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică.

În acest context, ministrul a avut un mesaj pentru cadrele medicale din România: ”Frații mei, România are nevoie de noi. Este un moment dificil, medicina românească nu a clacat niciodată. personalul din sistem a știut să-și adune forțele. Știu de ce aveți nevoie pentru că am fost alături de voi. Nu sunteți singur”.

În acest moment, la nivel național sunt raportate 3.183 de cazuri de infectare cu COVID-19, adică 445 mai multe decât cele anunțate joi. 83 de pacienți sunt internați la ATI, iar 281 de persoane au fost declarate vindecate, potrivit informării transmise de Grupul de Comunicare Strategică.

Totodată, 118 pacienți au decedat.

Cel mai mare focar de COVID-19 din Romînia rămâne județul Suceava, unde au fost confirmate, până acum, 866 de cazuri de contaminare. Urmează Bucureștiul, cu 544 de cazuri.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.