Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că este puțin probabil ca începând din 15 iunie să se renunțe la starea de alertă, având în vedere că încă se înregistrează aproximativ 200 de cazuri zilnice de COVID-19 în România, apar noi focare și există în continuare transmitere comunitară. Cu toate acestea, de la jumătatea acestei luni, autoritățile pregătesc noi măsuri de relaxare a restricțiilor care sunt, în acest moment, în discuție la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și care vor fi definitivate în zilele următoare, după ce se vor trage niște concluzii clare cu privire la evoluția situației epidemiologice din ultimele 15 zile.

”Sunt discuții încă referitor la a treia etapă de relaxare în care ne gândim la mall-uri, în unele condiții. După cum știți, pe 12 iunie se termină anul școlar, deci părinții care stăteau cu copiii acasă se vor întoarce la serviciu și va trebui să găsim soluții pentru grădinițe, creșe sau after-school-uri. Ne gândim la toate aceste lucruri în zilele următoare, urmând ca joi să anunțăm acele noi măsuri de relaxare. Decizia merge pe evoluția, în următoarele zile, a numărului de cazuri. Joi am avut un număr de 238 de cazuri noi, apoi toate zilele care au urmat au avut sub 200 de cazuri noi. Numărul de cazuri de terapie intensivă a fost în jur de 150, ceea ce se menține și astăzi. Dacă evoluția este favorabilă, joi vom putea anunța ce va urma de lunea cealaltă (din 15 iunie – n.r.)”, a declaat Nelu Tătaru.

Întrebat ce riscă patronii de restaurante și terase după data de 15 iunie, dacă nu respectă regulile impuse de autorități, ministrul Sănătății a răspuns: ”Sunt aceleași amenzi, este stipulat în lege și cine face aceste controale, sunt cei de la Poliție, Poliția Locală, Jandarmerie, DSU și Pompieri. Eu sper ca măsurile de relaxare să meargă cu respectarea acelor norme, tocmai pentru a putea ajunge cât mai curând la acea viață cvasi-normală de la sfărșitul lui iulie – începutul lui august. Sunt amenzile din perioada stării de alertă. Din 15 iunie încă suntem în stare de alertă, iar evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, prelungirea sau nu a stăriii de alertă. Dacă nu o să mai fie stare de alertă o să avem relaxare, deși mi-e greu să cred acest lucru. Ne trebuie o evaluare completă, iar 15 iunie nu cred că va fi data la care să nu mai prelungim starea de alertă, având în vedere și evoluția, focarele noi și faptul că încă avem o transmitere în comunitate”.

Totodată, ministrul Sănătății a precizat că transmiterea comunitară se va păstra și pe parcursul acestei veri.

”Din previziunile noastre, în toată perioada verii, vom mai avea o transmitere comunitară, virsul nu dispare deodată. (...) Odată cu încălzirea, putem spune că tot ce înseamnă aeroflora dispare un pic mai repede sau suprafețele nu mai fac acea transmitere pe care o făceau și până acum. Această transmitere pe suprafețe era una de 10-15%, restul era o transmitere prin aer”, a mai spus ministrul.

Nelu Tătaru a făcut precizări și cu privire la studiul de seroprevalență care se va face în următoarele luni în România pentru a se stabili în ce măsură populația țării a trecut prin boală și procentul celor care au dezvoltat imunitate la SARS-CoV-2.

”Deja, Direcțiile de Sănătate Publică identifică cele trei laboratoare din fiecare județ. Responsabilii zonali din Direcțiile de Sănătate Publică pentru cele opt regiuni de dezvoltare încep, la rândul lor și colectare de la aceste laboratoare a serurilor reziduale. Ordinul a fost emis săptămâna trecută”, a precizat Nelu Tătaru.

