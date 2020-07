CORONAVIRUS | Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Când sistemul medical nu va face față și vom avea o suprapopulare la ATI, vom propune reintroducerea stării de urgență

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, susține că, în acest moment nu se pune problema reinstituirii stării de urgență pe teritoriul României. O astfel de măsură ar putea fi însă adoptată din nou în țara noastră dacă sistemul medical nu va mai face față numărului de pacienți cu COVID-19 în stare gravă și care, prin urmare, ar avea nevoie să fie internați în secțiile de terapie intensivă ale unităților medicale. În acest moment, potrivit celei mai recente raportări transmise de Grupul de Comunicare Strategică, la nivel național, 357 de pacienți sunt internați la ATI.

Nelu Tătaru, despre reinstituirea stării de urgență: O vom propune când sistemul medical nu va face față

”Ne-am grăbit politic înainte de a termina momentul medical. În momentul în care sistemul medical nu va face față, când avem suprapopulare la terapie intensivă, atunci vom propune reintroduce starea de urgență. Noi sperăm ca încă o săptămână, două, să avem o mie și ceva de cazuri, iar apoi să scădem”, a declarat Nelu Tătaru, la România TV.

Cum explică ministrul Sănătății cel mai recent bilanț al cazurilor de coronavirus

Ministrul Sănătății a explicat și de ce marți au fost anunțate 1.151 de noi cazuri de infectare, dintr-un total de 21.135 de teste, iar luni au fost raportate 1.104 de noi îmbolnăviri din doar 7.574 de teste.

”Sunt teste care se fac în diferite focare, de aceea avem cazuri de infectare, cum au fost cele de sâmbătă sau duminică. De cealaltă parte, avem teste făcute de oameni care pleacă în vacanță, sau de diverse companii, pentru angajați. Unele teste pot fi fals pozitive sau fals negative, în funcție de aparat, în funcție de cel care le prelucrează, în funcție de loc. Poți să ai un test fals negativ, după 2-3 zile, iar apoi să fie pozitiv. Testele se pot negativiza sau pozitiva”, a explicat Nelu Tătaru.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, până marți - ora 13, au fost confirmate la nivel național 47.053 de cazuri de infecție cu coronavirus - la un număr total de 1.131.699 de teste pentru SARS-CoV-2 prelucrate - dintre care 1.151 reprezintă îmbolnăviri nou depistate, la 21.135 de teste. Din numărul total de persoane diagnosticate cu COVID-19, 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare, 2239 au decedat, dintre care 33 în ultimele 24 de ore.

Ce spune ministrul Finanțelor despre reintroducerea stării de urgență în România

Despre posibilitatea reinstituirii stării de urgență în România a vorbit și ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, într-o intervenție pe B1 TV. Acesta a precizat, la rândul său, că în prezent un astfel de scenariu nu este luat în calcul. Totuși dacă se va ajunge din nou în situația impunerii stării de urgență, România are acum materialele sanitare necesare în lupta cu noul coronavirus și, prin urmarem, economia țării poate fi menținută deschisă chiar dacă nu funcționează la capacitate maximă.

”Sper să nu ajungem acolo și nici nu cred că este un scenariu pe care îl luăm în calcul. A trebuit să punem economia «pe hold» și să avem acea stare de urgență în martie și aprilie pentru că atunci când am preluat guvernarea am găsit rezervele de stat pe zero. Astăzi suntem altfel pregătiți. Azi putem să menținem economia deschisă pentru că avem și măști, avem și dezinfectanți, avem ceea ce trebuie pentru ca aceste companii din România să poată să funcționeze, poate nu 100% din capacitate, dar să nu le mai închidem cum le-am închis în martie și aprilie, în totalitate. Suntem pregătiți, avem și rezerve, și stocuri, suntem în altă situație”, a explicat Florin Cîțu.