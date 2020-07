CORONAVIRUS | Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Dacă avem zece mii de cazuri în trei-patru zile, la nivelul întregii ţări, se impune starea de urgenţă (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, face noi precizări cu privire la o posibilă reinstituire a stării de urgență pe teritoriul Roomâniei în contextul înmulțirii numărului de cazuri de coronavirus. Când vom avea zece mii de cazuri în trei-patru zile, atunci vorbim despre acest subiect, a precizat Nelu Tătaru, într-un interviu pentru Agerpres. Ministrul adaugă că se aştepta, de altfel, la aceste zile, în care să avem peste 500 de cazuri. Oficialul defineşte această situaţie ca fiind doar o creştere uşoară.

"De patru săptămâni a urmat o creştere uşoară, progresivă, pe care ne-am asumat-o în contextul acestor relaxări, dar nu era numai partea noastră, este şi partea de colaborare a celorlalţi. O dată cu nerespectarea unor reguli am putut vedea şi o transmitere comunitară accentuată. Acele aglomerări urbane, că a fost litoral, că a fost Valea Prahovei, au dus spre extensia acestui nou număr de cazuri. O creştere care a fost progresivă accelerată în ultimele două săptămâni”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul Sănătății a mai precizat că o nouă introducere a stării de urgență în țara noastră ar putea fi luată în calcul atunci când s-ar înregistra o transmitere accentuată a noului coronavirus în rândul populației. Tătaru s-a referit aici la situația în care ar apărea o dublare a numprului de cazuri de COVID-19 de la o zi la alta.

”Nu instituim starea de urgenţă doar pentru două zile în care am avut un număr crescut de cazuri de peste 500. Instituim acea stare de urgenţă, care este apanajul preşedintelui, în contextul în care avem o perioadă cu transmitere accentuată, la un moment dat, o creştere a numărului de cazuri exponenţial, poate şi dublări de la o zi la alta, într-un context în care transmiterea comunitară este accentuată. (...) Altceva e să apară zece mii de cazuri într-o săptămână-jumătate, două şi alta e să apară zece mii de cazuri în patru-cinci zile. Atunci este impunerea unei stări de urgenţă. În condiţiile în care avem aceste zece mii de cazuri în trei-patru zile la nivelul întregii ţări se impune starea de urgenţă", a explicat Nelu Tătaru.

Despre o reinstituire a stării de urgență în România a vorbit și președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a declarat, miercuri, că nu își dorește să se ajungă la o astfel de situație, însă, dacă lucrurile se vor înrăutăți, nu este exclus ca autoritățile să impună din nou măsuri restrictive pe teritoriul țării.

"Eu mă bazez și m-am bazat în toată această perioadă pe ceea ce recomandă specialiștii. Ei trebuie să analizeze evoluția pandemiei și ei trebuie să intervină la politicieni pentru anumite măsuri care se impun de la caz la caz. Este foarte clar că situația în care ne aflăm acum este foarte îngrijorătoare. Sunt în contact și cu guvernanții, și cu specialiștii și deocamdată credem că, împreună cu românii, avem puterea să respectăm normele și să nu trecem în faze mai complicate administrativ, cum ar fi starea de urgență. Dacă situaţia se înrăutăţeşte şi nu găsim altă cale, atunci putem să revenim la măsuri mai restrictive. Dar eu nu îmi doresc acest lucru, nici românii nu cred că își doresc acest lucru. Haideţi să respectăm normele în vigoare", a spus Klaus Iohannis.

România a înregistrat, joi, un nou record al cazurilor de infectare cu noul coronavirus – 614, într-un interval de 24 de ore din 13.179 de teste, ducând bilanțul total al îmbolnăvirilor depistate la nivel național la 30.789. Astfel, România înregistrează cea mai neagră zi de la debutul pandemiei de coronavirus.

Grupul de Comunicare Strategică a mai anunțat că de la începutul pandemiei, 22.574 de persoane au fost externate, dintre care 20.969 vindecate și 1.605 de asimptomatice, externate la 10 zile după depistare, 1.834 au decedat și 240 sunt internate, în acest moment, în secțiile de terapie intensivă din țară.

