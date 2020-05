Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că, în acest moment, nu se pune problema introducerii unor noi restricții în România, în condițiile în care duminică și luni a fost înregistrate peste 200 de noi cazuri zilnice de coronavirus. Totodată, ministrul a susținut că dacă se va menține trendul descendent în privința numărului de infecții din țara noastră, de la 1 iunie ar putea fi deschise terasele, iar de la 15 iunie, o măsură similară ar urma să fie luată în cazul plajelor.

Întrebat dacă se ia în calcul instituirea de noi restricții în România, având în vedere datele raportate în ultimele zile, Nelu Tătaru a explicat: ”Deocamdată nu se pune problema, noi gestionăm și evaluăm rezultatele fiecărei zile. Duminică am avut 213 cazuri noi, luni tot 213. În schimb, a scăzut numărul persoanelor internate la terapie intensivă - 177. Încă suntem în perioada în care evaluăm weekendul trecut, de la prima perioadă se relaxare, urmând ca de poimâine (miercuri – n.r.) să evaluăm și să gestionăm zilele care au urmat. Suntem într-o perioadă de relaxare, în care sunt respectate poate mai puțin unele reguli de distanțare sau purtarea măștii în anumite incinte, în mijloacele de transport în comun sau la locul de muncă și ne vom adapta după fiecare zi. (...)

Vom vedea de unde vin aceste cazuri noi. Avem în continuare focare în instituțiile unde sunt tratați pacienți în vârstă, pacienți cu afecțiuni neuropsihice, la personalul care tratează acești pacienți, precum și în corpul medical. În condițiile în care vom avea o creștere a numărului de cazuri în alte condiții, cum este la Toflea, în județul Galați, am carantinat acele localități”.

De asemenea, întrebat ce măsuri de relaxare ar putea fi adoptate începând cu 1 iunie, ministrul a răspuns: ”În condițiile în care vom avea un număr de cazuri în scădere, de la o zi la alta, ne gândim la o altă perioadă de relaxare, de exemplu, deschiderea teraselor de la 1 iunie. De la 15 iunie, ne gândim la deschiderea plajelor”.

În ceea ce privește deschiderea restaurantelor, Nelu Tătaru a precizat că o decizie în acest sens va fi luată după ce se va constata cum a evoluat situația odată cu deschiderea teraselor.

Referitor la reluarea zborurilor externe, ministrul Sănătății a precizat că autoritățile vor lua hotărâri după ce vor purta discuții cu reprezentanții statelor cu care România are legături aeriene.

”Discutăm cu Ministerul Transporturilor, precum și cu țările terțe cu care avem legături aeriene. În măsura în care condițiile din aceste țări nu impun izolări sau carantinări, atunci și la noi se va discuta acest lucru. Noi avem izolare la domiciliu pentru 14 zile pentru toți cei care vin din străinătate. Nu mai există zone roșii sau zone galbene, totul e mai degrabă o zonă galbenă, având în vedere că avem izolare la domiciliu”, a spus Tătaru, subliniind că totul depinde de evoluția pandemiei ca număr de îmbolnăviri, ca număr de cazuri în terapie intensivă, precum și de respectarea regulilor stabilite de autorități.

Ministrul Sănătății a vorbit și despre controversele apărute în ultimele zile cu privire la verificarea temperaturii persoanelor care intră în supermarketuri sau instituții publice, măsură contestată de unele voci.

”Termometrizarea ar trebui să se mai practice, conform ordinului de ministru. Este un minim triaj epidemiologic. Este un minim moment în care putem depista un pacient care până atunci a fost asimptomatic”, a spus Nelu Tătaru.

În ceea ce privește acuzațiile conform cărora unii oameni ar fi plătiți ca să-și asume decesul din cauza COVID-19 a unei rude care nu a murit ca urmare a acestei boli, ministrul Sănătății a precizat: ”Decesul unui pacient este verificat de un medic, care dă un certificat constatator de deces. De aici până la cineva care ar putea interveni după eliberarea unui cerificat de deces, mi se pare nelalocul lui. (...) Am căutat să evidențiem orice infecție COVID-19. Nu am spus niciodată că toți pacienții sunt morți din cauza infecției cu COVID-19. Sunt mulți pacienți în vârstă care au avut comorbidități și poate acea infecție COVID-19 a grăbit decesul. Am căutat să fie transparență pentru orice pacient infectat COVID-19”.

