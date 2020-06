CORONAVIRUS | Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Eu cred că al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar noi trebuie să fim pregătiţi pentru absolut orice

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, este de părere că un al doilea val al îmbolăvirilor cu COVID-19 nu va mai avea amploarea primului, însă subliniază că autoritățile trebuie să fie pregătite să gestioneze o a doua etapă a infectărilor nu noul coronavirus. Astfel, reprezentantul Guvernului a subliniat necesitatea vaccinării populației atât antigripal, cât şi antipneumococic. În același timp, Tătaru a spus că recomandă și vaccinarea anti-COVID-19, în momentul în care va fi disponibil un vaccin, însă susține că imunizarea nu ar trebui să fie obligatorie.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, este de părere că al doilea val de coronavirus nu va avea o amploare la fel de mare ca primul

Referindu-se la perioada verii, ministrul Sănătății a estimat că se va menține transmiterea intracomunitară a virusului, motiv pentru este recomandată imunizarea mai ales în cazul persoanelor aflate în categoriile de risc.

"Eu cred că al doilea val nu va mai fi ca acest prim val, dar noi trebuie să fim pregătiţi pentru absolut orice. (...) Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece şi prin al doilea. Suntem o parte dintre noi care se imunizează. Imunizarea noastră se face în două feluri: trecând prin boală sau vaccinându-ne. Deocamdată vaccinul nu-l avem (...) Ca şi vaccinul antigripal, ca şi vaccinul anti-Covid, le recomanzi. Sunt acele seturi de vaccinuri care se fac pe program pe care le luăm din copilărie, pe acelea le-aş face vaccinare obligatorie. Este o patologie care, poate, o s-o avem un an, doi, nu este o patologie care se perpetuează de la an la an. (...) Nu putem introduce oligativitate după un an-doi de boală”, a explicat ministrul Sănătății, la Digi 24.

Peste 20.000 de cazuri de COVID-19, confirmate în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, sâmbătă, că, la nivel național, au fost înregistrate, până acum, 20.290 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 187 de noi îmbolnăviri. În continuare, 153 de pacienți sunt internați în secțiile de terapie intensivă, iar bilanțul deceselor, în țara noastră, a ajuns la 1.318. Totodată, de la începutul crizei sanitare și până în prezent, 14.419 testați pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus s-au vindecat și au părăsit unitățile medicale în care au fost tratați.

Începând de luni, 1 iunie, România a intrat în a doua etapă de relaxare a restricțiilor, ceea ce presupune, printre altele, renunțarea la folosirea declarației pe propria răspundere pentru justificarea deplasărilor, deschiderea plajelor și a teraselor și reluarea competițiilor sportive și a spectacolelor în aer liber.

Focar de coronavirus la Poliția Capitalei

Cu toate acestea, autoritățile sanitare încă depistează focare de COVID-19 în anumite zone din țară sau chiar în rândul angajaților din unele instituții. Cel mai recent, a fost descoperit un focar de coronavirus în cadrul Poliției Capitalei, unde zece angajați ai Serviciului Furturi Auto au fost testați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar alți zece colegi ai acestora au fost plasați în izolare la domiciliu.

"Începând cu data de 26 mai 2020, din personalul aflat în izolare, au fost înregistrate alte patru cazuri confirmate. Ulterior, în luna iunie, în data de 4 şi respectiv 5, alţi doi poliţişti au fost confirmaţi pozitiv, zece colegi fiind în izolare la domiciliu. Au fost efectuate anchete epidemiologice şi până în prezent întreg spaţiul unde îşi desfăşoară activitatea serviciul a fost dezinfectat, ultima dată, ieri, 5 iunie. S-a pus în discuţie relocarea temporară a subunităţii, pentru asigurarea continuităţii serviciului poliţienesc", au transmis reprezentanții Poliției Capitalei, printr-un comunicat de presă.