CORONAVIRUS | Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: În această vară vom face studiul de seroprevalență la nivel național. Înn funcție de rezultate, vom putea să prognozăm un viitor episod și amploarea lui (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, marți, în cadrul Știrilor B1 TV, că pe parcursul acestei veri va începe studiul de seroprevalență la nivel național. Este vorba despre o testare pe un eșantion de 30.000 de persoane pentru a descoperi câte dintre acestea au fost infectate cu noul coronavirus și au dezvoltat imunitate. În același timp, vor fi continuate testările de tip Real Time PCR în baza protocoalelor care sunt în vigoare în acest moment.

”În această vară, în lunile iulie, august și poate și în septembrie, vom face acel studiu de seroprevalență la nivel național. Acel studiu ne va arăta fatalitatea – câte decese am avut, specificitatea, sensibilitatea și vom putea să prognozăm și un viitor episod și amploarea lui.

Aceste eșantioane pe care le avem sunt reprezentative la nivel național. Ele se adaptează celor opt regiuni de dezvoltare, fiecare regiune adaptează la nivelul fiecărui județ, aici mă refer la numărul populației, și la nivelul fiecărui județ vor fi nouă paliere de vârstă. Vom lua trei laboratoare din fiecare județ. (...) Sunt niște teste imunologice. Au o sensibilitate mare – 99,5%. Ne vor arăta câți au avut infecția și câți nu au avut infecția. Ne va da o prognoză. Având o rată de imunizare mare, ne vom gândi că va exista sau nu un al doilea val și dacă va exista un al doilea val, cam care va fi amploarea lui. În țările dezvoltate, evaluări se fac la trei luni, la șase luni, la nouă luni de pandemie. Este un control pe care îl impui, ca Minister al Sănătății, pentru a putea face evaluarea unui moment care a trecut și pentru a previziona un viitor val”, a explicat Nelu Tătaru.

”În paralel, pe parcursul acestei veri, noi vom merge în continuare și cu testările Real Time PCR. Vom face testări pe acele protocoale pe care încă le avem în acest moment. Acum, noi testăm tot ce înseamnă anchetă epidemiologică, focare, persoane cu afecțiuni oncologice, dializați, pe cei care se pregătesc de transplant, ne pregătim să-i testăm pe toți cei care se pregătesc de intervenții chirurgicale în sfera neurochirugicală sau cardiacă, testăm femeile însărcinate care ies din izolare, persoanele instituționalizate, personalul din aceste instituții. Vom extinde la un control al personalului medical, chiar dacă nu a avut contact cu o persoană infectată cu COVID-19 și un control repetat la șapte sau 14 zile. Sunt teste cu care rămânem în continuare”, a adăugat ministrul Sănătății.

Despre testarea la nivel național a vorbit recent și Horațiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății. Acesta a precizat, printre altele, că au apărut teste rapide mult mai exacte, aprobate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), ce urmează a fi folosite și în România, pentru reducerea cât mai mare a marjei de eroare.

Totodată, Horațiu Moldovan a precizat că, în acest moment, România are o capacitate bună de testare (între 9.000 și 11.000 de teste pe zi) și că nu este nevoie de mai mult de 15.000 de teste pe zi.

Potrivit datelor publicate, marți, de Grupul de Comunicare Strategică, în România au fost prelucrate 385.728 de teste.

Între timp, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat luni, începerea testării în masă a locuitorilor Bucureștiului. Marea testare de tip anticorpi din Capitală presupune un eșantion de 10.500 de persoane.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.