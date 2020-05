Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că România nu a ajuns încă la vârful pandemiei de coronavirus, iar după 15 mai autoritățile mizează pe faptul că cetățenii vor continua să respecte distanțarea socială și măsurile de igienă, în ciuda unei relaxări parțiale a restricțiilor.

”Suntem pe un platou. Este un ritm care se menține de o săptămână. Nou urmărim numărul de cazuri noi, mai ales prin prisma evenimentelor dintre 1 și 3 mai. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că după 15 mai nu se va mai prelungi starea de urgență. Mizam foarte mult pe o stare administrativă – stare de alertă sau un ordin al ministrului Sănătății de risc epidemic crescut prin care să putem păstra niște restricții. Păstrând aceste restricții, putem controla o relaxare pe care putem să o inițiem după 15 ani, cu măsuri minime la început, dar cu evaluare la 15 zile, cum recomandă și Organizația Mondială a Sănătății. Mizăm, în continuare, pe aceeași respectare a distanțării sociale, dar mai ales a regulilor de igienă. Încă nu am ajuns la vârf”, a explicat Nelu Tătaru.

Totodată, ministrul a precizat că România a depășit criza medicamentelor și a materialelor.

”Suntem pe un palier în care avem pe o lună, două materialele necesare. Chiar avem și în depozite în acest moment”, a spus Nelu Tătaru.

Întrebat ce se va întâmpla dacă în jurul datei de 15 mai se va ajunge la o creștere foarte mare a numărului de infectări cu noul coronavirus, ministrul Sănătății a răspuns: ”Dacă va fi un scenariul negru, atunci recomandarea este de a păstra starea de urgență. Ritmul pe care îl avem în acest moment este unul stabil, avem 250-300 de cazuri de la o zi la alta”.

Totodată, ministrul Nelu Tătaru a precizat că etapa transmiterii comunitare a fost depășită, însă în România există în continuare mai multe focare de COVID-19.

”Noi trebuie să urmărim acele focare care se nasc în acest moment. Nu mai avem acea transmitere intensă în comunitate, avem focare în căminele de bătrâni, în căminele de asistați neuropsihic, la personalul care îi îngrijesc pe cei din aceste cămine și la personalul medical. Aici trebuie să venim cu niște reguli de precauție. Nu mai avem acel aflux de pacieți care umplu unitățile de primiri urgențe”, a explicat Tătaru, precizând că prin intervenție autorităților, aceste focare pot fi izolate.

Ministrul Sănătății a mai precizat că dacă se va păstra tendința din acest moment, spre sfârșitul acestei săptămâni s-ar putea ajunge la o scădere a numărului de cazuri de îmbolnăvire în România. De altfel, despre această tendință a vorbit recent și secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Horațiu Moldovan.

”Dacă în această săptămână avem un număr relativ constant de cazuri noi, nu avem un număr crescut în terapie intensivă, nu avem un număr crescut de decese, nu avem focare în constituire, ne gândim ca după acest platou, la sfârșitul săptămânii să urmeze un număr în scădere de cazuri noi de la o zi la alta. Atunci spunem că am atins acest vârf. Săptămâna trecută, Centrul European de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile spunea că în urcare mai de doar Bulgaria, pe o staționare relativă de două săptămâni suntem noi, Polonia, Anglia și Suedia. Celelalte țări din Europa, care oricum erau cu două trei săptămâni înaintea noastră ca evoluție, sunt pe scădere și au atins vârful.

Potrivit datelor transmise, joi, de Grupul de Comunicare Strategică, în România au fost confirmate 14.449 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 392 mai multe decât la raportarea făcută miercuri. Bilanțul deceselor a ajuns la 886. În același timp, 6.144 de pacienți s-au vindecat și au fost externați.

